Hoje é CEO da 3e60, uma startup de realidade virtual, e admite que até medita com esta ferramenta.

Como te chamas e o que fazias antes de seres empreendedor? Olá, o meu nome é Anesio Neto. Antes era gestor de uma das quatro unidades de negócios de um grupo de distribuição no Rio de Janeiro, no Brasil. Não estava satisfeito em ter de seguir estratégias com as quais não concordava nas empresas em que trabalhei e resolvi, em conjunto com um amigo, iniciar um projeto nosso.

Como é que a tua startup vai mudar o mundo? Acreditamos que se perde muito tempo com informações incompletas e às vezes de origem duvidosa e os nossos serviços procuram agregar conteúdo para um melhor aproveitamento do tempo. Apostamos na realidade virtual para apresentar não apenas sítios remotos, mas informações locais que possam ajudar os utilizadores na tomada de decisões no mercado imobiliário e para o turismo. Há alguns anos tecnologias como esta poderiam parecer inacessíveis devido ao custo e aos costumes. No entanto com a redução dos custos e a mudança da mentalidade, em parte por conta da grande pandemia em que vivemos, aplicações em realidade virtual começam a ter uma perceção diferente.

Já pagas o teu salário? Ainda não, mas acredito que seja apenas uma questão de tempo.

Quantas horas trabalhas por dia? Em média 12 horas. Há dias em que um pouco mais e outros pouco menos. Destas 12 horas, passo 1 ou 2 horas dentro de ambientes virtuais com os headsets de realidade virtual, o que faz com o que tempo passe ainda mais rápido.

O que deixaste de fazer para ser um empreendedor com sucesso? Mudanças no meu estilo de vida, como redução de despesas e férias que já não sei o que são há alguns anos.

O que passaste a fazer para ser um empreendedor de sucesso? Investigação sobre temas diversos que não estão na minha área direta de trabalho, expandindo minha zona de conhecimento. Passei a ler ainda mais conteúdos online, principalmente sobre outros mercados, focado em produtos e serviços globais, mas que possa aplicar localmente.

Ter uma startup está na moda ou o mundo está mesmo a mudar? Acredito que ainda seja uma moda, um hype, apesar do conceito de startup não ser comum entre as pessoas. Entretanto vejo como uma tendência no modelo de gestão de empresas. O mundo está a mudar, sem dúvida. Principalmente o mindset de gestão das empresas, que nos dias de hoje se preocupam muito mais com o ecossistema em que estão inseridos. Modelos de gestão ágil, por exemplo, fazem com que gestores de empresas tradicionais, possam ter inspiração para uma gestão com resultados mais rápidos e que a possibilitem de errar mais para que possam mudar cada vez mais rápido.

Se fosses patrão de uma grande empresa, o que dizias a ti próprio para te convencer a trabalhar nessa empresa em vez de ir para uma startup? Que eu teria mais liberdade para gerir o departamento como tenho em uma startup, não apenas na tomada de decisões mas na conceção de produtos e serviços e ainda na comunicação com os clientes. E que poderia contar com o suporte das outras áreas da empresa para fazer com que o spin off tivesse sucesso.

Qual é o teu ídolo dos negócios ou da tecnologia? Admiro a trajetória de algumas personalidades como Wozniak, Jobs, Gates, Musk e Bezos, entre outros. Mas meus verdadeiros ídolos são meus pais. Tudo o que sou, pessoal e profissionalmente devo a eles.

És vegan, fazes meditação ou apenas vês televisão e passeias o cão ao fim do dia? Vejo televisão e faço sessões de meditação em realidade virtual.

Numa só frase, o que dirias - mesmo - num elevador para convencer alguém a investir na tua empresa? Já te sentiste perdido ou inseguro durante a visita à uma nova cidade, mesmo tendo apps instaladas com roteiros e guias turísticos impressos? O Virtual Concierge apresenta seu novo destino de forma dinâmica, em realidade virtual, com informações georreferenciadas, de maneira intuitiva e com informações baseadas nos ratings atualizados do Google, permitindo ainda a partilha dos itinerários escolhidos para o telemóvel, sem novas apps instaladas. Que tal agendarmos uma reunião?

A 3e60 é uma das 120 startups que integraram o programa Road2WS [Road to Web Summit] em 2020.

Para acompanhar o que acontece no mundo da inovação e das empresas subscreva a newsletter Next e receba todas as segundas-feiras informação na sua caixa de email.