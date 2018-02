António Guterres, que recebeu hoje o título de Doutor Honoris Causa na Aula Magna da Universidade de Lisboa, afirmou a convicção de que uma guerra no mundo “vai ser antecedida de um maciço ciberataque, com o objetivo de destruir as capacidades militares, sobretudo de comando, controlo e comunicação, e paralisar as tropas e infraestruturas básicas, como, por exemplo, as redes elétricas”.

Considerando não ser claro de que forma as Convenções de Genebra e o Direito internacional humanitário “se aplicam à ciberguerra”, o secretário-geral das Nações Unidas afirmou que “não há nenhum esquema regulatório em relação a esse tipo de guerra”.

“Encontramo-nos completamente despojados dos mecanismos regulatórios necessários para garantir que esse novo tipo de guerra obedeça àquele progressivo desenvolvimento de leis da guerra, para garantir um caráter mais humano àquilo que é sempre uma tragédia de proporções extraordinariamente dramáticas”, vincou, na intervenção depois de ter recebido o título de Doutor Honoris Causa.

Na conferência de imprensa realizada após a cerimónia, Guterres declarou que “as Nações Unidas estão disponíveis para servir de plataforma em que se encontrem Governo, empresas com intervenção direta no setor, cientistas, universidades e sociedade civil para ver como é possível trabalhar em conjunto, para mecanismos que possam estabelecer pelos menos alguns protocolos, para que o uso da Internet se faça com benefícios para a humanidade”.