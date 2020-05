A SEF Mobile, desenvolvida pela Present Technologies, em parceria com o SEF, permitiu já a realização de mais de 75 mil controlos de fronteira "de forma eficiente e sem contacto físico", informa um comunicado da empresa enviado à agência Lusa.

"Esta inovadora aplicação, idealizada pelo SEF, foi concebida para dar resposta à necessidade de controlos de fronteira mais rápidos e mais eficientes, imposta pela entrada em vigor de nova legislação europeia", refere a nota, salientando que a aplicação se tornou particularmente importante na fase em que Portugal acionou o Estado de Emergência, seguido do Estado de Calamidade, por causa da pandemia da covid-19.

Citado no comunicado, Paulo Martins, diretor executivo de operações e um dos fundadores da Present Technologies, explica que "tudo começou com um telefonema do SEF", quando já era certo que as fronteiras iam ser controladas, a perguntar se era possível "adaptar rapidamente o SEF Mobile para que possa ser usado neste novo cenário".

"Aceitámos o desafio e, nesse mesmo dia, os trabalhos começaram e o desafio da nova realidade foi superado com distinção", adiantou.

O responsável frisou que, "sem olhar a meios para cumprir os objetivos", a empresa contribuiu "para uma causa maior, para que o país ficasse mais seguro", demonstrando que "a inovação pode ser de grande utilidade nacional".

A inspetora do SEF Erica Santos, responsável pela operacionalização da solução no terreno, considera que a aplicação se tornou numa "ferramenta essencial para aumentar substancialmente a eficiência e segurança dos inspetores do SEF nos vários postos de fronteira terrestres do país".

"De uma forma simples e eficaz, permite ler e validar os dados de um conjunto variado de documentos de identificação, sem qualquer necessidade de manuseamento dos mesmos por parte dos inspetores", salientou.

Segundo Hélio Freixial, gestor de projeto SEF Mobile, "superar este desafio não teria sido possível sem o grande profissionalismo, disponibilidade e capacidade de sacrifício da equipa da Present Technologies", que "mais do que um fornecedor" foi "um verdadeiro parceiro" do SEF.

Sediada em Coimbra, no Instituto Pedro Nunes, a Present Technologies possui delegações no Porto e na Sertã.