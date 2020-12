O bolo de massa fofa com frutas cristalizadas e frutos secos representou 28% da preferência dos inquiridos, segundo informou o Facebook, em comunicado. O Bolo Rei liderou praticamente todas as regiões de Portugal. No entanto, verificaram-se exceções: na região de Lisboa o primeiro e segundo lugar dos bolos de Natal pertencem aos sonhos e ao bolo rainha, respetivamente; já nas Ilhas a preferência vai para o bolo de mel da Madeira e o bolo de Natal dos Açores. Segundo o inquérito do Facebook, à preferência pelo bolo rei, seguem-se as rabanadas (20%), os sonhos (11%), bolo rainha (8%) e, por último, as filhoses (7%).

Bolo rei

Nas ilhas da Madeira e Açores os doces típicos de ambas as regiões são os preferidos dos locais, com o bolo de Mel da Madeira em primeiro lugar (43%) e o Bolo de Natal dos Açores em segundo lugar (25%). Seguem-se nas preferências o bolo família, as rabanadas e o bolo rei.

Na zona Norte do país, o bolo rei foi o doce de Natal mais votado (39%), seguido das rabanadas (21%). Já o doce tradicional da região, os Formigos, registou 9% das preferências. Os sonhos e a aletria também são outras das preferências dos portugueses da região Norte.

Na cidade do Porto, analisada em maior detalhe neste inquérito, o bolo rei é o preferido de 40% dos inquiridos. Já na capital, o bolo rei foi “destronado” pelos sonhos (17%), e em seguida surge o bolo rainha (16%) e só depois o bolo rei.

No Centro de Portugal, o bolo rei recebeu um total de 25% das votações da região, seguindo-se as rabanadas, bolo rainha, sonhos e filhoses. E na região Sul, o bolo rei lidera as preferências (32%), seguindo-se as rabanadas e os sonhos. O quarto lugar do pódio é ocupado pela doçaria regional: o morgado de amêndoa. Na região Sul, a preferência vai para o Bolo Rainha.

A campanha do Facebook tem como objetivo sensibilizar para a ajuda aos negócios locais, nomeadamente as pastelarias portuguesas, através da compra de doçaria online.