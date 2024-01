Organizado pelo NEST – Centro de Inovação do Turismo, o BOOST Building Better Tourism é um evento internacional que durante dois dias estará de olhos postos na inovação e que visa discutir o futuro da indústria do turismo. Com o tema "Turismo com Propósito", tem como objetivo mostrar como o setor pode assumir um papel de liderança na criação de um impacto positivo nas pessoas, na comunidade e no planeta.

A conferência vai ter lugar esta terça-feira, dia 16, na Casa da Música, no Porto, e está estruturada em duas componentes, abrangendo palestras e painéis focados na digitalização, bem como uma componente tecnológica com experiências integradas no evento. No dia 17, pela primeira vez, realiza-se a BOOST Academy, na Casa da Arquitetura, em Matosinhos.

No calendário da edição de 2024, além das já referidas palestras e painéis de discussãos, estão marcadas também sessões com workshops interativos, masterclasses, entrega de prémios, divulgação de estudos, momentos de networking — atividades que, somadas, a organização espera serem suficientes para transformar o evento numa "viagem mais sustentável, inclusiva e transformadora para todos". O programa completo pode ser consultado neste link.

Sendo um evento ligado à inovação, destaca-se ainda os desafios lançados a várias startups ligadas ao ecossistema, que foram convidadas a mostrar a sua tecnologia através das BOOST Experiences. É o caso do check-in biométrico desenvolvido em colaboração com a Youverse (com quem já falámos e que demos a conhecer aqui) e a Beamian, a versão do NEST no Metaverso com a ajuda da VizitAR e do La Bomba Studio, ou ainda o Restaurant Marketplace, no qual a DIG-in (ex-Zomato Portugal) vai promover conveniência e descontos nas refeições.

A conferência arranca com uma sessão de abertura no dia 16, que vai contar com a presença de Roberto Antunes (Diretor Executivo da NEST), Carlos Abade (Presidente do NEST – Centro de Inovação do Turismo), Luís Pedro Martins (Presidente da Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte e Associação de Turismo do Porto), Catarina Cunha (Vereadora, Pelouro do Turismo e da Internacionalização – Independente) e Nuno Fazenda (Secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços).