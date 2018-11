Além desta aplicação, Ribau Esteves referiu que o município está a integrar novos mecanismos de gestão no ‘backoffice’ para “manusear cada um desses processos, desde o entendimento daquilo que o cidadão quer até dar-lhe a resposta com rigor”.

“Vamos iniciar um novo processo para gerir as participações dos cidadãos sobre questões que eles entendam que estão a precisar de atenção por parte da câmara, nomeadamente no que respeita à gestão do espaço público”, disse o presidente da Câmara de Aveiro, Ribau Esteves, durante uma conferência de imprensa para apresentar um conjunto de novas ferramentas digitais da autarquia.

Na mesma ocasião, foi apresentada uma outra aplicação, esta destinada aos turistas, e o novo site do município, que também estão disponíveis a partir de hoje.

“São várias operações da relação dos serviços municipais com os cidadãos e vice-versa para melhorar a proximidade, a fiabilidade da comunicação e todos os sistemas de gestão, fazendo com que as pessoas rentabilizem o seu tempo”, disse Ribau Esteves.

Estas novas ferramentas digitais surgiram no âmbito do projeto de modernização administrativa que a autarquia está a desenvolver no quadro da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, com fundos comunitários do Portugal 2020.

Segundo o presidente da Câmara, este projeto de modernização administrativa, que estará terminado no final do próximo ano, inclui ainda a reforma do sistema de atendimento aos munícipes, que se encontra “na fase de testes”.

Foi ainda apresentado o site da candidatura de Aveiro a Capital Europeia da Cultura 2027, que servirá para dar a conhecer a evolução do processo de construção das diferentes fases da candidatura.

A terminar, Ribau Esteves anunciou a sua entrada na rede social “Twitter”, dando início a uma nova relação do presidente da Câmara com os cidadãos, para comunicar matérias importantes, “de forma espartana, regular, sem intensidade excessiva” para que esse instrumento “não seja banalizado”.