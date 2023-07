"Há mais de três anos, anunciámos o Worldcoin com a ambição de criar uma nova identidade e uma rede financeira que pertença a todos. Isto começa hoje", anunciaram os cofundadores da Worldcoin Foundation, Altman e Alex Blania, no site da empresa.

A nova moeda surge no momento em que a reputação da indústria de criptomoedas ainda não se refez do colapso da FTX e da quebra de outras grandes plataformas. O Worldcoin apoia-se na "World ID", espécie de passaporte digital que permite ao dono provar sua identidade eletronicamente sem compartilhar dados pessoais, segundo os fundadores.

Para obter este ativo, o utilizador deve fazer o scan da sua íris por meio do dispositivo biométrico "orb", desenvolvido pela Worldcoin. O objetivo é reduzir o risco de fraudes num setor onde o uso de nicknames e pseudónimos é comum.

O utilizador é convidado fazer download da WorldApp, carteira digital que permite desde hoje receber o "Worldcoin token", criptomoeda utilizável, agora, por milhões de inscritos que participaram da versão beta da plataforma.

"Se tivermos sucesso, acreditamos que o Worldcoin poderá aumentar drasticamente as oportunidades económicas e criar uma solução confiável para distinguir seres humanos da inteligência artificial (IA) preservando, ao mesmo tempo, a confidencialidade dos dados", indicaram Altman eBlania em carta publicada no Twitter, agora X.

A empresa procura abrir caminho para um rendimento mínimo universal baseado na IA, segundo o texto. Esse rendimento faz parte das soluções consideradas por vários nomes de Silicon Valley face ao risco de muitos empregos serem substituídos por programas de IA.

"Na era da IA, a necessidade de prova de humanidade não é mais um tópico de debate sério; em vez disso, a questão crítica é se as soluções de prova de humanidade que temos podem ou não priorizar a privacidade, descentralizar e incluir ao máximo ", disse o cofundador do projeto Worldcoin e CEO da Tools for Humanity, Alex Blania, em Berlim, Alemanha. "Através da sua tecnologia única, a Worldcoin tem como objetivo proporcionar a qualquer pessoa no mundo, independentemente da origem, geografia ou rendimento, o acesso à crescente economia digital e global de uma forma descentralizada e que preserve a privacidade. Estes objectivos ao nível do protocolo alinham-se estreitamente com os nossos para a World App".

Estima-se que 4,4 mil milhões de pessoas em todo o mundo não tenham uma identidade legal e digitalmente verificável. Como resultado, a participação na economia global e o acesso a serviços como ajuda governamental, serviços financeiros e cuidados de saúde são limitados.

O projeto consiste em três pilares:

- World ID, uma identidade digital que preserva a privacidade, concebida para ajudar a resolver desafios importantes baseados na identidade, incluindo a prova da humanidade única de uma pessoa;

- Worldcoin token (WLD), a primeira moeda digital a ser distribuída gratuitamente às pessoas apenas por serem um ser humano único

- World App, a primeira aplicação compatível com o World ID, desenvolvida e gerida pela Tools for Humanity, que permite pagamentos, compras e transferências globais ao utilizar ativos digitais e stablecoins. A Tools for Humanity (TFH) é uma empresa tecnológica global criada para acelerar a transição para um sistema mais justo e económico. Liderou o desenvolvimento inicial da Worldcoin e opera a World App, mas não tem outra afiliação e é governada de forma totalmente independente da Worldcoin Foundation.

"O objetivo da Worldcoin Foundation é, simultaneamente, filosófico e político: criar instituições de governação e da economia digital global mais inclusivas, justas e equitativas, nomeadamente ao ajudar a atingir determinadas metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16, das Nações Unidas (nomeadamente: 16.4, 16.5, 16.6, 16.7 e 16.9). Este objetivo é partilhado por todos aqueles que contribuem ou têm contacto regular com os projetos Worldcoin", afirmou o Conselho de Administração da Worldcoin Foundation, administradora inicial do protocolo Worldcoin.

A Worldcoin investiu por três anos no desenvolvimento do projeto, e 2 milhões de pessoas inscreveram-se para ter uma "World ID" na fase de testes.

O protocolo Worldcoin, o World ID, os tokens WLD e a World App estão disponíveis globalmente onde a legislação o permite. Os serviços de World ID verificados pela Orb vão ser implementados em mais de 35 cidades nos próximos meses. Por enquanto, estarão disponíveis por um tempo limitado nas seguintes cidades: Dubai, Hong Kong, Londres, Los Angeles, Cidade do México, Miami, Nova Iorque, Paris, São Francisco, São Paulo, Seul, Singapura e Tóquio. A aplicação Tools for Humanity's World está disponível na App Store e no Google Play em mais de 120 países.

