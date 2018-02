A Farfetch, plataforma de compras de moda nacional e internacional de marcas e luxo, concluiu um acordo com a Chanel, conhecida marca francesa que tem agora uma participação minoritária na empresa.

A Chanel anunciou um acordo com a Farfetch, o maior revendedor online de produtos de moda. Fundada por José Neves, a plataforma tem agora o investimento da marca francesa. Contudo, não serão vendidos produtos Chanel na plataforma — haverá apenas uma parceria no que toca ao desenvolvimento ferramentas digitais.

Contra corrente e muito reticente relativamente ao comércio online, a Channel surpreendeu ao associar-se à Farfetch para impulsionar a sua presença e serviços no digital.

Bruno Pavlovsky, diretor de moda da Chanel, destaca a possibilidade de a marca francesa desenvolver aplicações para dispositivos móveis em que as pessoas podem definir as suas preferências e tamanhos de roupa antes de chegarem à loja, ou fazer reservas de atendimento através de WhatsApp ou WeChat. O objetivo é personalizar o atendimento e enriquecer a relação com o cliente, assegura o responsável.

Os detalhes do negócio, nomeadamente os valores envolvidos, não foram revelados.

A Farfetch tem feito um caminho de aproximação entre a experiência física e digital de compra. Depois de comprar a boutique Browns, em 2015, a marca anunciou que está a desenvolver tecnologia utilizando, entre outras coisas, realidade virtual para revolucionar a experiência de compra offline — 92% das compras hoje ainda é realizada em lojas físicas.

Imagine que pode, antes mesmo de chegar à loja, sinalizar os itens que lhe interessam, ou mesmo informar os funcionários de que não está com disposição para grandes conversas. Imagine que a loja o reconhece e é capaz de guardar no seu telefone os itens que tirou do cabide para experimentar. Imagine que para melhorar a experiência de compra só precisava de ajustar um pouco a luz da cabine de prova... A Farfetch chama-lhe Loja do Futuro.

A empresa com sede em Londres tem parcerias com mais de 700 das boutiques em todo mundo e mais de 1000 designer contratados em cerca de 38 países.

