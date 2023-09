O Dia Mundial do Mar [World Maritime Day], iniciativa da Organização Marítima Internacional, celebra-se anualmente na última quinta-feira de setembro e o dia serve para chamar a atenção para o setor marítimo e a necessidade de protegermos, preservarmos e cuidarmos do ambiente marinho. Em 2023, a celebração decorre a 28 de setembro — dia em que o novo Mercedes-Benz Classe E fica disponível em Portugal.

À primeira vista, não sendo um carro ou barco elétrico, fica difícil associar este lançamento a algo como o tesouro inestimável que banha a nossa costa: o mar. No entanto, um olhar mais atento ajuda a determinar que não é bem assim. Se há mais de um século as três pontas da estrela Mercedes representavam a visão de Gottlieb Daimler da mobilidade em terra, no mar e no ar, hoje simbolizam a visão da marca para o início de uma nova era da mobilidade. Os elementos são os mesmos, a missão será igualmente na terra, água e ar, mas agora estes três elementos representam uma nova responsabilidade através da conservação de recursos, da reciclagem e da neutralidade carbónica.

Falando concretamente do elo com os oceanos, no âmbito do uso de materiais mais sustentáveis, a Mercedes já fez saber que utiliza redes de pesca para produção de alcatifa para os seus automóveis, bem como a planta do cacto e garrafas de plástico como alternativa à pele utilizada nos assentos. Mas além desta iniciativa, a marca abriu dois espaços no nosso país com ligação estreita ao mar: o Mercedes-EQ Lounge, na Nazaré, em 2021; e o Oceanic Lounge da Mercedes-Benz, nas Docas de Lisboa, a dois passos do Rio Tejo, em 2022.

A génese de ambos é diferente, mas na verdade os dois espaços complementam-se. O primeiro dá palco aos surfistas das ondas gigantes que queiram assumir um papel mais determinante na educação ambiental, pois a sua mensagem chega a um público maior e mais diversificado; o segundo, aberto a todos os que estejam interessados a visitá-lo, funciona em conjunto com vários parceiros e entidades, nomeadamente o Oceanário, e nasceu para criar uma consciência global da importância da mudança dos comportamentos na proteção do oceano e dos seus ecossistemas marinhos através de eventos e iniciativas.

A tradição de sempre, com a digitalização de amanhã

No toque toca à gama dos automóveis de luxo, o Classe E da Mercedes há mais de 75 anos que vem pautando o mercado pela diferença na versão limousine. Em 2023, não será diferente, embora com um acrescento: o novo Mercedes-Benz chega para dar início a um novo capítulo para os modelo dos executivos ao marcar passo na transição de automóveis movidos a motor de combustão para automóveis movidos a motor elétrico. Em Portugal, com preços a começar nos 62.750€, vão estar disponíveis três motorizações, todas eletrificadas: a gasolina, diesel e ainda uma opção híbrida plug-in.

Nota: o Classe E Station tem lançamento previsto apenas para o mês de novembro. As primeiras unidades do Classe E que chegam hoje ao nosso mercado são as do Classe E Limousine.

O novo Classe E procura oferecer o melhor de dois mundos ao adaptar-se às necessidades e imprevisibilidade dos nossos dias — sem ter que obrigar a fazer escolhas ou planos repentinos. Como se trata de um híbrido plug-in (a metade dos modelos disponíveis serão de quarta geração), a flexibilidade é rainha: tanto oferece uma condução silenciosa a pensar nas emissões como dá a possibilidade de contar com a potência do motor de combustão interna (gasolina e diesel).

O Classe E Limousine Dos 0 aos 100 km/h : 7,5-6,4s

: 7,5-6,4s Potência: até 313cv

até 313cv Consumo Combinado: 6,4-0,5 litros

6,4-0,5 litros Binário: 440-320 Nm O Classe E Limousine híbrido plug-in Consumo de combustível ponderado combinado: 0,8-0,5 l/100 km

0,8-0,5 l/100 km Emissões de CO 2 ponderadas combinadas: 18-12 g/km

18-12 g/km Consumo de energia elétrica combinado: 20,7-18,4 kWh/100 km

20,7-18,4 kWh/100 km Autonomia elétrica: até 117 km

Mas não só. O novo Classe E também se destaca por ser um dos pioneiros da Mercedes-Benz, uma vez que a sua arquitetura completamente redesenhada abre caminho a uma nova realidade digital graças ao sistema multimédia MBUX de última geração e ao novo ecrã do painel de instrumentos (que se pode estender até ao tablier, mediante certas especificações escolhidas). A experiência digital será envolvente, interativa e inteligente; ou seja, colocando as coisas noutros termos, será uma experiência digital de luxo. Seja num quotidiano empresarial (pode assistir a reuniões de trabalho graças à câmara de vídeo e selfie), seja num enquadramento mais de relaxamento e conforto (por exemplo, a tecnologia Dolby Atmos permite uma experiência áudio periférica única).

O novo Classe E procura combinar o já clássico conforto desta gama e destaca-se por ser o modelo mais inteligente e personalizado da história da marca. E sendo lançando no Dia do Mar, a Mercedes-Benz reforça a sua crença na importância do tema da sustentabilidade. A ambição é alcançar a neutralidade carbónica em 2039 e os novos modelos serem totalmente elétricos a partir dessa data. Até lá, a marca acredita que todas as medidas contam e a reciclagem e reutilização materiais são passos importantes no presente - tanto que nos bancos do Classe E são utilizados estofos fabricados em lã de alpaca não tingida, combinada com um material reciclado. A par, a marca alemã também celebrou a abertura de uma fábrica de reciclagem de baterias na Alemanha, cujos componentes-chave e uso das mesmas será usada para armazenamento de energia em edifícios (e não só), como já é o caso do Mercedes-EQ Lounge, na Nazaré.