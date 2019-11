O MEO anunciou esta manhã que os seus atuais e novos clientes passam a poder aceder usufruir todos os conteúdos do serviço de TV, em direto ou on demand, através da Apple TV 4K . Com este acordo, os clientes MEO que usem as boxes da Apple TV 4K têm integrado na mesma plataforma o serviço de televisão MEO e os serviços disponibilizados pela empresa americana, nomeadamente Apple Music, Apple Arcade e outras aplicações e, variadas temáticas, como jogos, fitness e educação.

"Numa época em que os consumidores pedem cada vez mais experiências de TV personalizadas e simples, trabalhámos com a Apple para oferecer aos nossos clientes uma experiência inovadora de aceder aos seus conteúdos favoritos com a Apple TV 4K", afirmou, na apresnetação, João Epifânio, responsável pelo segmento de clientes de televisão da Altice Portugal. "Com este lançamento, estamos a cumprir, uma vez mais, a promessa de fornecer os melhores conteúdos, serviços e canais com a melhor experiência de consumo", acrescentou.

No âmbito deste acordo, a Apple TV 4K instala automaticamente a app MEO e o login no serviço MEO é efetuado sem a necessidade de inserir um nome de utilizador e password, uma vez que dispõe de um sistema de autenticação simplificado.

A Apple TV 4K HDR, 64GB, vai estar disponível online e nas lojas MEO.

"A Apple não escolhe trabalhar com qualquer empresa", afirma Alexandre Fonseca

Trata-se de uma "parceria única e uma das primeiras a nível global" entre um operadora de telecomunicações e a tecnológica norte-americana, afirmou Alexandre Fonseca, em declarações aos jornalistas, à margem do anúncio desta parceria no 29.º congresso das Comunicações (APDC), que arrancou hoje em Lisboa.

"A Apple não escolhe trabalhar com qualquer" empresa, sublinhou o gestor, salientando que esta é a primeira vez que a Altice Portugal tem um serviço 'over-the-top' (OTT).

Alexandre Fonseca disse que este serviço pode "viver em 'standalone' [de forma autónoma]" e que se traduz no "exemplo de que os OTT [over the top, designação que se refere aos serviços disponibilizados por internet aberta, como acontece com empresas como a Apple, Google ou Facebook, e que são servidos sobre a rede de operadores de telecomunicações] não são uma ameaça", mas antes um parceiro, sendo que "têm de ser regulados".

