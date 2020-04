Faz hoje uma semana que Google e Apple anunciaram a parceria para lançar uma solução conjunta que permita rastrear as cadeias de contágio de covid-19. Não é uma ideia original, mas por ser apresentada por quem é pode tornar-se global.

A ideia é simples e passa por tornar digital o processo que os médicos fazem pessoalmente quando alguém testa positivo. Consiste em identificar as pessoas com quem se pode ter estado em contacto de forma a monitorizar a situação de saúde e prevenir futuros contágios.

Como é que funciona? A aplicação pede aos utilizadores que registem - diariamente - como se sentem, respondendo a questões sobre os sintomas de covid-19. Todos os utilizadores que usem a aplicação têm informação partilhada, de forma anónima, o que permite, mediante o uso da tecnologia de bluetooth, que quando alguém testa positivo, as outras pessoas com que se cruzaram (dentro do universo de utilizadores da aplicação) recebam uma notificação para avaliar o estado de saúde junto de uma equipa médica.

Isto é, na prática, o que os médicos fazem presencialmente cada vez que têm um paciente infetado. Perguntam com quem esteve, onde esteve, de forma a poderem localizar as pessoas em causa e avaliar o seu estado de saúde - passo que é fundamental para controlar as cadeias de contágio.

As vantagens de fazer este processo com uma aplicação é que a escala é maior e também mais precisa, já que cada pessoa não sabe em precisão todos os contactos possíveis que teve, nomeadamente com pessoas que não conhece - mas com as quais pode ter partilhado um mesmo espaço.

Mas não são só vantagens. Colocam-se questões sobre os temas de privacidade e de gestão da informação sobre o estado de saúde de cada utilizador, mesmo que as tecnológicas garantam ética e cumprimento da lei em ambas.

Outro problema adicional é ainda a discussão sobre o que o uso que os estados, nomeadamente autocráticos, podem fazer com soluções como esta.

Já agora, Apple e Google são Apple e Google mas não são, de todo, os primeiros. Tão pouco em Portugal, onde o projeto Covidografia, que resultou do movimento Tech4Covid19, já está disponível desde março. (Na próxima semana este será um dos projetos convidados da série especial do The Next Big Idea a partir de uma conversa com o Rui Costa, um dos mentores e responsáveis da iniciativa que desenvolveu todo o trabalho a partir de casa num dos concelhos mais afetados do país, Ovar).

Last, but not the least. Para que estas apps resultem em melhor controlo do contágio, é preciso que muitas pessoas as usem. Os dados de Singapura, um dos países que implementou uma solução com estas características, são que apenas 1 em cada 6 pessoas instalou a aplicação que, ainda assim, é vista como tendo sucesso no país.

Este artigo faz parte da newsletter semanal "Admirável Mundo Novo", que reúne uma seleção de histórias sobre inovação, estratégia e curiosidades que acontecem no mundo das grandes e das pequenas empresas. Pode subscrever aqui, o mesmo local onde pode tomar a decisão inversa a qualquer altura.