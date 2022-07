Jeffrey Hoffman e Paolo Nespoli são dois dos "professores" da edição de 2022 da Escola de Estudos Espaciais, uma iniciativa da Universidade Espacial Internacional em curso até 26 de agosto no 'campus' do Instituto Superior Técnico (IST) de Oeiras.

Segundo uma nota do IST, mais de 250 pessoas de 30 países, incluindo astronautas, presidentes de empresas e investigadores, estarão nesta escola, que recebe em formação mais de 100 participantes de 37 países, nomeadamente nove portugueses.

A lista de "docentes" engloba também Yi So-yeon, a primeira mulher sul-coreana a ir ao espaço, e o escritor norte-americano Michael Benson, autor do livro "Odisseia no espaço: Stanley Kubrick, Arthur C. Clarke e a criação de uma obra-prima".

Ambos professores do IST, Zita Martins, especialista em astrobiologia, e Rodrigo Ventura, especialista em robótica espacial e inteligência artificial, também vão dar formação aos participantes da Escola de Estudos Espaciais.

Durante o mês de julho haverá palestras de entrada livre com Jeffrey Hoffman, Paolo Nespoli, Michael Benson, James Green (cientista-chefe da agência espacial norte-americana NASA que falará sobre o envio de astronautas a Marte) e L. Y. Aaron Yung (astrofísico da NASA que abordará as primeiras observações do telescópio espacial James Webb).

O programa inclui ainda uma competição de robôs espaciais.