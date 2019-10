Esta versão infantil conta com mais de mil livros apropriados para as idades mais jovens. A forma de conseguir apelar ao entusiasmo pela literatura assenta na lógica dos videojogos, ou seja os utilizadores têm de atingir objetivos, com base em palavras, livros e páginas. A cada objetivo cumprido, obtém-se um crachá.

Outra das funcionalidades que a edição infantil do Kindle apresenta é a possibilidade de procurar o significado das palavras, através de uma ferramenta de raio-X, que a Amazon dispõe. Assim que uma palavra é submetida ao raio-X, vai diretamente para uma lista de palavras, que tem como objetivo ampliar o vocabulário dos mais pequenos.

Para as crianças que estão a aprender outra língua ou que apenas tenham curiosidade em conhecer outro idioma, o Kindle também dispõe de tradução.

Sendo uma ferramenta infantil, está previsto que os pais participem na evolução literária dos filhos. De acordo com o The Guardian, os pais podem ver o que os filhos estão a ler e com que frequência o estão a fazer. Para além disto, têm acesso a resumos sobre o livro, assim como tópicos de conversa, para que possam estimular ainda mais o interesse das crianças.