Resumindo: É difícil dizer se esta será uma estratégia vencedora ou não. As estratégias dos grupos de media variam de acordo com aquele que é o seu principal negócio. No caso da Netflix é o streaming. No caso da Disney são os parques de diversão e os produtos de consumo, o que faz com que os filmes e o streaming sirvam mais como um canal de marketing para essas divisões. Na Amazon, o Prime Video é utilizado como um incentivo para as pessoas comprarem pela sua plataforma de ecommerce ou para utilizarem as suas soluções de cloud. O desafio para a "Warner" é perceber onde está o seu eixo vencedor e como é que esta nova plataforma poderá torná-lo mais forte.