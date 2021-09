Com 100.000 acessos por mês e mais de cinco mil utilizadores registados, a sheerMe partilha, ao fim do primeiro ano de mercado, as principais tendências no comportamento online dos utilizadores da sua plataforma criada para descoberta e marcação de serviços de beleza, bem-estar e fitness.

A funcionalidade de marcação online destacou-se na plataforma, sendo que, dos utilizadores que efetuaram marcações, 89% são mulheres, maioritariamente da zona norte (49%), seguindo-se a grande Lisboa com 38%. Um dado a registar é que 17% das marcações foram feitas por estrangeiros. Quanto às categorias de serviços disponíveis na plataforma, a maioria são serviços de beleza (60%), seguidos do bem estar (21%) e fitness (19%). Já o valor médio gasto em compras através da plataforma foi de 50 euros.

“Como não é comum os salões [de cabeleireiro] terem preçários ou lista de serviços, as pessoas estão a descobrir serviços que nem sabiam que tinham. Percebemos que os utilizadores que marcam online gastam 60% mais do que nas marcações por telefone ou presenciais, porque conhecem mais serviços que alguns deles nem sabiam que os espaços disponibilizavam”, explica Miguel Alves Ribeiro, CEO da sheerME.

A sheerME conta já com mais de 7.500 espaços listados na sua plataforma - de norte a sul do país. Em 2021, a startup ambiciona chegar aos 10.000 espaços, 3.000 dos quais com marcações online. A equipa também está a crescer, prevendo-se o recrutamento de dez pessoas para reforçar as equipas de desenvolvimento, da área comercial, de suporte e marketing até ao final do ano.

Durante o mês de setembro, todos os novos utilizadores que façam uma marcação e pagamento através da sheerME vão poder usufruir de um desconto de 10 euros, para usarem na sua primeira marcação com pagamento on-line. Sempre que um novo utilizador se registar na plataforma, a sua wallet será carregada automaticamente com 10 euros que podem ser utilizados em mais de 500 espaços.