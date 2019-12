No seu relatório anual de 2018, entregue à Assembleia da República, o Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa (CFSIRP) sugere, no relatório de 2018 e retoma a ideia no do primeiro semestre de 2019, a “ponderação, sem perdas de tempo”, da clarificação da lei que regula o acesso dos serviços de informações aos chamados metadados.

A lei foi aprovada pelo PS, PSD e CDS em 2017, com a oposição dos partidos de esquerda, e o TC pronunciou-se já por duas vezes sobre o diploma.

Em 19 de setembro, os juízes do Palácio Ratton deram razão a um pedido do PCP, BE e PEV e, pela segunda vez, voltou a negar aos espiões dos serviços secretos o acesso aos metadados de telecomunicações, embora admitindo que isso aconteça em caso de suspeitas de terrorismo ou espionagem.

Agora, perante esse acórdão, o CFSIRP propõe que, na lei, seja feita uma distinção entre o acesso a dados de base e de localização de equipamento e acesso a dados de tráfego.