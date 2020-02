O coordenador do “Engage SKA” falava aos jornalistas em Évora, à margem da cerimónia de inauguração do supercomputador Oblivion, a máquina que, atualmente, tem “mais capacidade de processamento e de armazenamento” em Portugal, com uma “performance” equivalente à da combinação de 1.200 computadores equipados com CPU de alta gama.

A máquina, pertencente à Universidade de Évora (UÉ), está instalada no Data Center da DECSIS, no Parque Industrial e Tecnológico da cidade, e envolveu “um investimento próximo de um milhão de euros”, disse à Lusa o respetivo coordenador, Miguel Avillez, da academia alentejana.

O supercomputador foi adquirido no âmbito do “Engage SKA”, ao qual ficará afeto “50% do tempo de CPU”, enquanto a outra metade é para disponibilizar “à comunidade científica e a empresas no âmbito da Rede Nacional de Computação Avançada”, acrescentou.

A máquina “é capaz de processar 239 milhões de milhões de operações por segundo (TFLOPS – ‘Tera Floating Operations per Second’), com “um custo energético muito baixo”, e “vai ser preparada para armazenar 1,5 Petabytes de dados (equivalente a 1,5 milhões de Gigabytes)”, precisou Miguel Avillez.

O coordenador do “Engage SKA” explicou ainda à Lusa que Portugal está a participar no projeto global do SKA, atualmente, ao nível do “design das tecnologias que vão servir” o radiotelescópio.

“Temos que desenvolver recursos humanos avançados para trabalharem com essa máquina gigantesca, que são muitas antenas ligadas a centros de computação” com “alguns dos melhores supercomputadores do mundo” que, depois, “vão transportar cerca de 10 vezes o tráfego mundial de Internet” gerado hoje “através de cabos submarinos, para a Europa”, para “um conjunto de ‘data centers’ e centros de processamento”, salientou Domingos Barbosa.

Portugal “está a criar uma rede nacional de computação avançada”, cuja “espinha dorsal” são três polos ou três supercomputadores, nas regiões Norte, Centro e Alentejo: “Este em Évora”, outro “em Coimbra, que tem sido o polo histórico das competências a nível da supercomputação” e um “no Minho”, o Deucalion, “o grande supercomputador, financiado pela Comissão Europeia, que começará a ser instalado para o ano”, frisou.

O “Engage SKA”, com quatro milhões de euros de financiamento, é a interface da comunidade científica nacional ao SKA e é liderado pelo Instituto de Telecomunicações (IT) de Aveiro, integrando também as universidades de Évora, Aveiro, Porto e Coimbra, Instituto Politécnico de Beja e Associação RAEGE Açores,