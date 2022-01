O grupo japonês Sony vai comprar a empresa norte-americana Bungie, criadora do franchise "Halo", por 3,6 mil milhões de dólares, de acordo com um comunicado divulgado nesta segunda-feira. Porque é que isto é importante? Porque o "Halo" é um exclusivo Microsoft, mas a Sony já garantiu a independência do seu novo ativo.

Randy Shropshire / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP