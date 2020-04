"É importante realçar que a atenção mediática de um determinado tema, como é o caso da pandemia de covid-19, provoca normalmente a exploração do mesmo, por atores maliciosos, através de campanhas de 'phishing', 'ransomware' e variadas formas de engenharia social", alertou o CNCS.

"Além disso, o momento que vivemos comporta alguma ansiedade anormal por parte das pessoas e a procura por mais informação, o que as torna mais vulneráveis a ações deste tipo", sublinhou o Centro Nacional de Cibersegurança, que destaca que "alguns destes incidentes estão diretamente relacionados com a temática" do novo coronavírus.

"Recorde-se que o CNCS se encontra a trabalhar em estreita articulação, a nível nacional, com os seus parceiros e com a Rede Nacional de CSIRT, e a nível internacional, com a Rede Europeia de CSIRT, numa lógica de partilha de esforços para assegurar uma visão conjunta europeia", salienta.

Questionado sobre qual a intervenção que o Centro tem tido no âmbito destes ciberataques, a entidade apontou que "intervém ao nível da gestão e coordenação da resposta ao incidente, com a extensão variável que é ditada pela complexidade e severidade de cada incidente, assim como no apoio e sensibilização para uma melhor prevenção e cibersegurança".

Face a isso, o Centro Nacional de Cibersegurança "tem publicado nos seus canais de comunicação um conjunto de alertas e recomendações para o público em geral", sendo que, "neste período de exceção, também foram reforçados os mecanismos de articulação com a PJ e com o SIS".

O Centro referiu ainda que "a comunidade nacional e internacional de cibersegurança encontra-se articulada e em contacto permanente, permitindo a partilha de informação relevante" sobre eventuais ataques.

A Lusa questionou ainda se o CNCS recebeu alguma queixa sobre a utilização do Zoom, plataforma de videoconferências que registou recentemente falhas de segurança

"Não nos foi reportado qualquer incidente que envolvesse a utilização da plataforma Zoom", mas, "atenta à comunicação social, o CNCS deixa seis recomendações que se aplicam ao Zoom e outras plataformas 'webconference'", entre as quais que se crie uma senha de acesso único para cada reunião.

Entre as recomendações está o optar por restringir os eventos apenas a utilizadores autenticados, ativar "a criptografia ponto-a-ponto nas reuniões", definir "as permissões de gravação adequadas" e utilizar "assinaturas de áudio".

Além disso, "utilize marcas de água na partilha de ecrã", conclui o CNCS, nas suas recomendações.

O CNCS atua como coordenador operacional e autoridade nacional especialista em matéria de cibersegurança junto das entidades do Estado, operadores de infraestruturas críticas nacionais, operadores de serviços essenciais e prestadores de serviços digitais.