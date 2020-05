Desde os sistemas de dados de geolocalização ao recurso às redes Bluetooth, o painel de participantes questionou os riscos associados à perda de privacidade e o grau de fiabilidade destas ‘apps’ - em desenvolvimento não só no país, mas em muitos estados-membros da União Europeia – na definição da imunidade da população.

“Estamos a viver um momento de clara incerteza e temos a tendência de achar que se tivermos mais dados das pessoas, vamos ter mais certezas, o que não está completamente provado. Podemos começar a ceder mais direitos só por achar que isto nos vai dar mais certezas”, afirmou a coordenadora da Iniciativa Ciência e Sociedade, do Instituto Gulbenkian de Ciência, Joana Gonçalves Sá.

Segundo a também professora da NOVA School of Business and Economics, “o risco de tentar entender os contactos e o tipo de movimentos” ou “saber individualmente quem tem anticorpos” contra o novo coronavírus “pode criar um sistema discriminatório”.

Apesar de advogar as vantagens da aplicação de dados e da digitalização, apelou à “calma” para a definição de uma utilização mais segura da tecnologia face à pandemia.

“Temos de conseguir contrabalançar as vantagens com os riscos que advêm destas tecnologias. E não podemos cair na tentação de achar que a tecnologia nos vai salvar de alguma maneira”, sublinhou, reiterando: “Há questões éticas e de falta de privacidade, não temos o distanciamento para perceber se é razoável”.

Em linha com a tomada de posição da Comissão Europeia em abril, Joana Gonçalves Sá diferenciou ainda as características das possibilidades de rastreamento, considerando o Bluetooth mais protetor da privacidade dos cidadãos do que a localização por GPS ou triangulação de antenas, mas alertou para o cenário de múltiplos “falsos positivos”.