“Queremos reforçar a ligação com clientes habituais, mas também com os novos clientes que têm procurado o mercado de Leiria”, afirmou a vereadora do Desenvolvimento Económico da Câmara de Leiria, Catarina Louro, citada no mesmo comunicado.

Para os grupos de risco, a entrega de bens ao domicílio “será garantida através da rede solidária do município, bastando solicitar telefonicamente junto do operador aquando da encomenda, referindo tratar-se uma pessoa com mais de 65 anos ou doente crónico”.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 59 mil. Dos casos de infeção, mais de 211 mil são considerados curados.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde (DGS), registaram-se 266 mortes e 10.524 casos de infeções confirmadas.