Escreve a Business Insider (BI) que a China está a desenvolver um vasto sistema de ranking, com base em créditos sociais, e que este deverá estar concluído em 2020.

Anunciado em 2014, este ranking reforça a ideia de que "manter a confiança é glorioso, e quebrá-la é uma desgraça".

Apesar de ainda não estar totalmente operacional, o projeto-piloto já está a ser testado em milhões de pessoas e é de cariz obrigatório.

O algoritmo por detrás deste ranking não é conhecido, mas os créditos de uma pessoa podem aumentar ou diminuir consoante as infrações que cometa, desde conduzir em excesso de velocidade, a fumar em zonas onde não é permitido.

Escreve a The Atlantic que o sistema monitoriza os padrões de consumo, atividades nas redes sociais e infrações no mundo real. Cada cidadão recebe um código de identificação, composto por letras e números, e este código dá acesso a toda a informação que concerne o indivíduo e, em última instância, condiciona as oportunidades que tem ao longo da sua vida, as suas liberdades ou os privilégios que tem, como por exemplo viajar.