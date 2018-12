O jornalista Hugo Séneca, que participou no debate, referiu-se ao artigo 13.º como “protofascista”, reconhecendo que há que velar pelos Direitos de Autor e dos Artistas na Internet, que “não é como o ar que respiramos”.

O artigo em causa é sobre a “utilização de conteúdos protegidos por prestadores de serviços da sociedade da informação que armazenam e permitem o acesso a grandes quantidades de obras e outro material protegido carregados pelos seus utilizadores”, conforme se lê no texto da proposta da diretiva disponibilizado que pode ler aqui .

Marisa Matias, do Bloco de Esquerda afirmou que o texto do artigo “é uma forma de censura, ao estabelecer filtros”, e referiu-se às alterações introduzidas no texto como “apenas cosméticas”.

Os defensores da proposta alertam para os lucros das plataformas em detrimento dos direitos dos autores. Os opositores argumentam com o risco de censura, com a filtragem de conteúdos a disponibilizar 'online'.

A legislação proposta prevê a necessidade de estabelecimento de acordos prévios com autores, pelas plataformas que permitem acesso a obras ou outro material protegido.

A eurodeputada Marisa Matias que participou no encontro, através da rede ‘skype’, a partir de Bruxelas, manifestou a sua clara oposição ao 13.º artigo da proposta de Diretiva, e afirmou que “a defesa do Direito de Autor é uma desculpa para avançar para domínios perigosos” e “vai acarretar mais problemas”

No sentido inverso das críticas, a Google disse apoiar o artigo 13.º, segundo a sua representante no encontro, Helena Martins, que afirmou ter esta paltaforma desenvolvido uma tecnologia, 'containing tilly', que "ajuda os autores a gerirem os seus conteúdos".

Helena Martins disse tratar-se de uma ferramenta tecnológica de "alta precisão quanto à música, e de média precisão quanto aos vídeos", disse.

Como explicou Helena Martins, esta ferramente permite que "o envio de um conteúdo com direitos de autor, só pode ser divulgado se estiver licenciado pela google".

No próximo dia 12 de dezembro, às 16:30, está marcada uma manifestação contra o artigo 13.º, em Lisboa, na Praça da Figueira.

De acordo com o comunicado enviado à agência Lusa pela organização, este é “um protesto contra uma artigo que vai contra os ideais de liberdade e de livre circulação da Internet, mas também da própria União Europeia”.

“Os atuais mecanismos existentes nas plataformas como ‘YouTube’, ‘Facebook’, ‘Instagram’, etc., já protegem os direitos de autor, não sendo possível lucrar com conteúdo de outros”, afirmam os organizadores do protesto.