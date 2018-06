Ligar os dois lados do Atlântico em menos de duas horas ou cruzar o Pacífico em pouco mais de três. Estas são as possibilidades que a Boeing quer ter prontas nas próximas décadas. Para já, tem apenas um conceito, mas daqui a três décadas já quer ter passageiros a hiper velocidade nos ares.

A construtora aérea norte-americana Boeing apresentou esta semana um conceito para os transportes aéreos do futuro. Numa conferência em Atlanta, Estados Unidos, a empresa apresentou o conceito para um avião hipersónico de transporte de passageiros, que poderá estar a voar daqui a duas ou três décadas.

“Construir o futuro na Boeing implica olhar décadas à frente para aquilo que pode vir a ser possível, e inovar hoje para o fazer acontecer”, diz a empresa em comunicado.

A aeronave pode vir a ter usos militares ou comerciais, prevê a Boeing. Os engenheiros da empresa estão a estudar o potencial de aplicação de outros conceitos.

“Os engenheiros [da Boeing] estão a trabalhar para desenvolver tecnologia que torne os conceitos possíveis, posicionando a empresa para quando os clientes e os mercados estiverem prontos para colher os benefícios dos voos hipersónicos”, diz o texto.

“Estamos entusiasmados com o potencial para ligar o mundo mais depressa do que nunca da tecnologia hipersónica”, afirma Kevin Bowcutt, responsável pela investigação. “A Boeing está a trabalhar sobre seis décadas de trabalho a desenhar, desenvolver e voar veículos hipersónicos experimentais, o que faz [da Boeing] a empresa certa para liderar os esforços de trazer esta tecnologia para o mercado no futuro”, acrescenta, não especulando, porém, quando as viagens globais a velocidades hipersónicas serão uma realidade.

Acredita, todavia, que é possível que um veículo hipersónico de transporte de passageiros esteja no ar dentro de vinte ou trinta anos.