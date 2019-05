"Olhando para o leque que temos de speakers e para os temas que vão ser abordados, espera-se que realmente todos possamos sair bastante enriquecidos com esta partilha de experiências. Nós escolhemos aqui muitos casos em que o que está em causa são as experiências das próprias empresas: como é que fizeram, por que dificuldades é que passaram, como é que conseguiram chegar ao outro lado, como foi a viagem entretanto. É uma coisa que vai enriquecer todos aqueles que estiverem presentes na conferência e a passar por situações semelhantes, para ficarem com uma ideia do que podem fazer e do que as outras empresas fizeram", diz. Para completar as conferências, há ainda a possibilidade de, informalmente, fazer-se uma troca de experiências mais específica, de modo a encontrar este apoio da comunidade.

Mais do que ouvir falar de código, estar num evento sobre DevOps é falar de outros temas que até há pouco tempo não tinham espaço em conferências tecnológicas. "Os temas que não cabiam muito no universo técnico — que são temas mais de cultura e de comportamento —, como a questão da necessidade da confiança entre as equipas, questões como haver sempre alguma vulnerabilidade, ter de haver uma cultura para as equipas poderem funcionar melhor, por exemplo, eram coisas de que não se falava no início no milénio. Mas hoje em dia eles já fazem parte do ADN destas equipas que estão envolvidas em DevOps diariamente e por isso vamos falar também de tudo isto", revela Cristina Moura.

"Elegemos dois grandes temas [para o DevOpsDays]: relatórios de campo — o que as empresas estão a fazer no contexto real, como é que estão a adotar práticas, valores e orientações DevOps — e CALMS [Culture, Automation, Lean, Measurement, Sharing], que são cinco pilares do movimento DevOps e que permite fazermos sessões sobre eles; é uma vertente mais técnica da adoção do movimento", explica Eduardo Piairo, um dos organizadores da conferência.

Ao longo dos dias vão passar pelo evento vários oradores que apresentaram a sua proposta de conferência — foram submetidas 130 e escolhidas 16 —, tendo ainda dois keynote speakers convidados.

Nesta primeira edição, a lotação máxima foi alcançada: 300 bilhetes vendidos, o que significa um auditório cheio. Já se pensa numa nova data, no próximo ano, mas desta vez "mais a norte", sem se revelar ainda o local exato. Para esta primeira edição, o evento conta como sponsors "não só a EDP, que cedeu as instalações, mas também empresas como a Accenture, a Microsoft, a Fujitsu", entre outras, enumera Cristina.

Para quem não conseguiu bilhetes a tempo, a organização vai disponibilizar, no mês seguinte ao DevOpsDays Portugal, um canal de YouTube com todas as conferências, que vão ser gravadas. Para Cristina, esta é uma forma para que "quem não conseguiu lugar presencialmente consiga participar à mesma e aprender alguma coisa".

Informações sobre as talks vão também ser disponibilizadas através de uma newsletter que qualquer pessoa pode assinar.