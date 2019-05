Eduardo Piairo, da comunidade de DevOps do Porto, conta ao SAPO24 como começou o DevOpsDays que terá lugar a 3 e 4 de junho, em Lisboa. "A conferência surge da vontade das duas comunidades em traduzir o trabalho que tem sido desenvolvido nas duas cidades, que é juntar pessoas, empresas e outras instituições para discutir tópicos relacionados com o tema DevOps. Em Portugal o tema só surge por volta de 2013/14, quando começou a ganhar alguma relevância. As empresas, tanto internacionais como nacionais, adotam algumas ideias que nasceram com este movimento", começa por explicar. É essa a premissa das comunidades DevOps Lisbon e DevOps Porto, que existem desde 2016, e que se juntaram para organizar, pela primeira vez, a conferência DevOps Day em Portugal.

O DevOpsDays teve início na Bélgica, em 2009, e a partir daí tem sido estendido a outros países. Quanto ao termo DevOps, este é uma junção das palavras development [desenvolvimento] e operations [operações], sendo uma prática de engenharia de software com o objetivo de unificar o desenvolvimento e a operação de software.

Mas, afinal, para que serve esta prática? "Isto [o DevOps] nasce como uma resposta, em algumas organizações, à distância que existe entre o desenvolvimento de software — tanto de produtos como de projetos — e entre as operações, ou seja, as pessoas que fazem manutenção, instalação, configuração e por aí fora. Tudo surge nas grandes empresas, porque é de facto onde existe essa distância. O movimento defende que as duas partes devem usar a mesma linguagem para facilitar a comunicação, alinhar prioridades e métodos de trabalho", refere. Mas por sua vez, explica, as startups, "por serem pequenas, já têm o movimento DevOps, digamos, de forma natural".

Nas empresas, "a melhor imagem [para se perceber o movimento] são todas as tentativas de alinhar as prioridades de forma a que o atrito entre as duas partes seja o menor possível. Ou seja, se o objetivo for entregar uma casa, vai ter de se contratar diferentes empresas, diferentes intervenientes — canalizadores, eletricistas, construtores... — e a tentativa das empresas com DevOps é alinhar todas essas partes, tentando reduzir o atrito que normalmente está associado ao processo de comunicação, à passagem de informação de um lado para o outro, de modo a acelerar a entrega".