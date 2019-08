Estarão as casas norte-americanas a ficar “slackficadas”? Segundo a publicação The Atlantic, sim, usando no título do seu artigo o nome da popular ferramenta de comunicação empresarial Slack.

Pensadas para gerir projetos, criar listas de tarefas e/ou comunicar diretamente com funcionários de vários departamentos, estas aplicações tornaram-se parte da gestão do trabalho em escritórios e redações de todo o mundo.

Contudo, as funcionalidades que softwares como o Asana, o Trello ou o Jira oferecem tanto servem para estabelecer um prazo de entrega de um relatório como para avisar os miúdos que é a sua vez de levar o cão à rua, e é por isso que são cada vez mais famílias nos EUA a usá-los no seu dia a dia.

Há que entender que a família já não é o que era. Por um lado, as crianças têm cada vez menos tempo livre e estão a participar em mais atividades extracurriculares, o que leva os pais a ter de fazer ginástica com o tempo; por outro, os próprios progenitores sentem mais dificuldades em balancear a vida profissional com a familiar. Segundo um estudo datado de 2015 citado no artigo, 65% dos pais com uma licenciatura enfrentam esse desafio, divididos entre escritório e casa.

A solução tem passado, portanto, por encarar um pouco a casa como um local de trabalho, procurando ferramentas eficientes para gerir tempo e delegar responsabilidades, de forma a minimizar esforços e maximizar as atividades de lazer. Aliás, nos últimos anos têm sido vários os artigos a promover estas aplicações para melhorar a vida familiar.