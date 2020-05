Uma das nossas iniciativas, o Programa Exportar Online, visa contribuir para uma internacionalização digital de sucesso das empresas portuguesas, através da sensibilização, capacitação e consultoria às empresas, bem como do apoio na implementação do plano de internacionalização digital e da sistematização das fontes de incentivos.

Este programa tem uma abrangência muito grande em termos de ações que vão desde conferências (Roadshow Exportar Online; parcerias com marketplaces como Alibaba, Amazon, etc), a vários tipos de workshops com especialistas, formação online e consultoria especializada.

Nesta altura de pandemia, e tendo em conta as restrições obrigatórias conhecidas, temos procurado dar mais ênfase às ações organizadas à distância.

É o caso do novo pacote para o E-Commerce com vários webinars dedicados a temas que vão desde o “Impacto da covid-19 no Comércio Eletrónico”, passando pela “Análise do Impacto da Crise em Diferentes Setores”, até às “Novas Tendências - Teletrabalho, Formação Online ou Impressão 3D”. As inscrições decorrem através da nossa Plataforma de e-learning, a e.Academia Internacionalizar.

Uma outra ferramenta digital recente para apoiar a exportação online é o Auto Diagnóstico E-Commerce, que é uma ferramenta de diagnóstico para o E-Commerce, que vai permitir a cada empresa perceber qual o seu nível de preparação para iniciar a exportação online e receber um relatório com recomendações sobre como se preparar ou como começar a tirar partido do E-Commerce.

Entretanto, a AICEP irá continuar, nos próximos tempos, a lançar vários Cursos de e-learning gratuitos (ex: E-Commerce Internacional; Marketing Digital; Meios de Pagamento) e webinars (ex: Ferramentas de inteligência competitiva; CEO Go Digital; Marketplaces) com o objetivo de munirmos as nossas empresas das melhores armas para vencerem nos mercados externos com especial incidência nos canais online.

Temos também os recentes Webinar Market, que são um conjunto de webinars em que os delegados da AICEP em diversos países esclarecem as empresas sobre o impacto da pandemia covid-19 no respetivo mercado, os constrangimentos, problemas logísticos e as oportunidades e apoios de que poderão beneficiar as empresas portuguesas.

Além disso, a AICEP disponibiliza uma página no seu website que centraliza informação de apoio às empresas exportadoras na sequência do covid-19, informação atualizada semanalmente sobre mais de 30 mercados, legislação de interesse para as empresas (medidas Portugal2020 e de apoio financeiro) e respostas às perguntas frequentes das empresas.

A AICEP conta também no seu portfólio de produtos e serviços com uma base de dados de informação relevante para as empresas que se estejam a internacionalizar, também disponível online. Exemplos disso são a nossa base de dados de “Feiras e Eventos Nacionais e Internacionais”, a de “Oportunidades de Negócios”, informação sobre “Condições Legais de Acesso ao Mercado”, informação sobre o “Estabelecimento de empresas no mercado”, “Fichas e Síntese Setorial de Mercado”, entre outras.

Já o nosso Portal do Cliente permite às empresas terem visibilidade no catálogo de fornecedores nacionais e é uma boa “montra” para potenciais clientes estrangeiros. Por sua vez, o nosso novo portal é uma plataforma tecnológica que, usando Inteligência Artificial, desenvolve novos produtos e serviços de maior valor acrescentado e completamente customizados, indo ao encontro das expectativas e necessidades específicas de cada empresa, tendo em conta o seu grau de maturidade para a internacionalização, sector de atividade e produtos.

A AICEP também dá a oportunidade às empresas que queiram apresentar informação relevante (sobre internacionalização) à comunidade, de serem incluídas nas nossas “Newsletters Portugalnews”, em português e inglês, e na “Revista Portugalglobal”, sendo também responsável por centralizar todos os assuntos relacionados com os incentivos ao Portugal2020, no que à Internacionalização diz respeito.

Todos estes temas podem e devem ser tratados com o respetivo Gestor de Cliente da empresa. É ele que faz também a ponte com a rede externa da AICEP nos mercados externos. O apoio dos delegados da AICEP é feito à medida e sempre com o objetivo de promoção da empresa nesses mercados, quer seja através de missões empresariais, feiras internacionais, campanhas de mercado, apoio à participação em eventos, ou na obtenção de informação comercial sobre potenciais clientes estrangeiros, passando também pela consultoria e apoio logístico no mercado.

As nossas delegações no estrangeiro podem também dar apoio na obtenção de investimento/financiamento através de contactos com Venture Capitals, Business Angels, etc locais ou através da promoção da vinda a Portugal de potenciais investidores para conhecerem as empresas/startups portuguesas.

Procuramos também promover a continuidade em Portugal das operações das empresas/startups com investidores estrangeiros. Por fim, podemos ajudar na intermediação de contactos com grandes empresas em Portugal.

As empresas/startups que ainda não tenham um Gestor de Cliente na AICEP poderão solicitá-lo para iniciarem um processo personalizado de acompanhamento da sua atividade internacional.

Contem com a AICEP!

Artigo escrito pela AICEP, entidade parceira da Startup Portugal em iniciativas de promoção de talento e empresas nacionais em contextos além-fronteiras.