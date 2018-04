É desta vontade que surge a Pedro Gomes Design, um gabinete de consultoria estratégica em Aveiro, que assenta no modelo cross industry. Isto é, a empresa assume uma abordagem multidisciplinar, tanto responde a problemas do mundo da robótica, como da saúde ou do imobiliário. “O facto de não nos especializamos em nenhuma área faz com que tenhamos uma abordagem fresca e abrangente quando nos propomos a resolver um problema”, conta o designer.

A Pedro Gomes Design acredita que a metodologia multidisciplinar permite ainda inovar em todas indústrias, cruzando as suas características e influências. Esta multidisciplinaridade surge, desde logo, associada ao próprio conceito do design. Ao contrário do que se pode pensar, não se trata de um exercício estético. “É um exercício holístico”, diz Pedro, “Design é a capacidade que se tem em desenhar produtos, sistemas e até relações”, como, por exemplo, a necessidade de trabalhar a relação que um robot tem com os humanos, ao definir o seu movimento e timbre de voz.

Sediados em Aveiro - onde, afirmam, se sente muito o avanço industrial e desenvolvimento da tecnologia -, a Pedro Gomes Design trabalha com várias empresas e em vários segmentos. “O design começa sempre com perguntas”, diz o fundador, e é precisamente com perguntas que os clientes chegam ao gabinete, principalmente acerca de como a marca/produto deles se deve posicionar no mercado e como pode inovar.

“Depois de conhecermos o cliente, vamos para o terreno e vemos como as pessoas se relacionam com o produto em questão, tentamos perceber a realidade dos produtos que vamos desenvolver, seja em que área for”, conta. No fundo, a empresa está presente em várias frentes: ajuda na concepção do design do produto e da marca, trabalha o marketing - nomeadamente o digital - para implementar o produto no mercado e a comunicação do produto.