A ideia de explorar a área dos transportes no âmbito dos veículos aéreos não tripulados, ('drones') não é de agora. Surgiu há cerca de seis anos, quando Eduardo Mendes e um colega estavam a fazer o doutoramento na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP).

"Descobrimos que precisávamos de nos focar num setor específico e, depois de analisarmos os vários setores, chegámos à conclusão de que o lugar mais útil destes veículos seria na área do transporte", explicou, em declarações à Lusa, Eduardo Mendes, adiantando que foi daí que nasceu a 'spin-off' Connect Robotics.

Rapidamente, a empresa nascida e sediada na UPTEC começou a fazer demonstrações de "como estes veículos poderiam ser úteis, seguros e eficientes" no transporte de mercadorias.

"Fizemos uma demonstração nos CTT (Correios de Portugal) de Canelas, de um posto de distribuição até a um cliente, e em Lisboa, de um centro de distribuição em Cabo Ruivo até aos escritórios dos CTT no Parque das Nações. Na mesma altura, também fizemos uma demonstração para a Santa Casa da Misericórdia, onde transportávamos marmitas até idosos que estavam em aldeias", contou.

Foi a partir destas demonstrações que chamaram "à atenção do setor da saúde”, para quem este sistema "é uma necessidade".

"Fomos contactados pelo diretor da farmácia da Lajeosa do Dão, em Viseu, e foi com ele que estabelecemos o primeiro contrato", afirmou Eduardo Mendes, acrescentando que "tal não seria possível" sem a autorização da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) e do Infarmed.