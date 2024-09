A ClearSpace pretende limpar detritos da órbita terrestre de forma a reduzir o risco de colisão com outros equipamentos espaciais, dos quais dependem sistemas críticos, incluindo transportes, serviços de internet, monitorização das alterações climáticas e previsões meteorológicas, avançam em comunicado.

O apoio da UK Space Agency será essencial para aumentar os níveis de prontidão tecnológica dos projetos preliminares submetidos para a missão à medida que se aproxima a Revisão Crítica de Projeto do Sistema (CDR).

Diogo Amorim, Development Manager na Critical Software, destaca a importância desta parceria sublinhando que “é fantástico ver a missão CLEAR dar um grande passo em frente, desta vez com o apoio da Agência Espacial do Reino Unido”. “O financiamento da UK Space Agency vai permitir-nos aprimorar a tecnologia para que seja possível remover de forma segura os detritos que atualmente representam um risco para outro tráfego espacial. É com grande orgulho que fazemos parte desta missão de tornar a limpeza da órbita terrestre uma realidade”, sublinha o responsável.

Com um financiamento de cerca de 2,8 milhões de euros, Rory Holmes, Diretor-Geral da ClearSpace UK, congratula a conquista: “Estamos muito orgulhosos com esta nova fase, que demonstra a nossa excelência técnica e o nosso compromisso em tornar o espaço mais seguro e sustentável.”

A missão “CLEAR” irá comprovar a viabilidade da remoção ativa de detritos, proporcionando soluções concretas para os desafios técnicos e operacionais envolvidos. Pela sua inovação, a missão também contribuirá para o desenvolvimento de normas e regulamentos para serviços em órbita e servirá como base para a criação de um novo mercado de serviços de remoção assistida.

Fundada há 26 anos, a Critical Software tem entregue projetos de excelência em setores como aeroespacial, ferrovia, medicina, energia e banca-