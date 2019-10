“Star of Galaxy” é o nome da peça que a INNGAGE, empresa portuguesa de design, criou para a Samsung Mobile Design Competition. O produto é já efetivamente uma estrela e destacou-se entre os demais, tendo vencido o prémio Next Mobile + Product Design, revelou hoje a marca sul-coreana.

Os vencedores foram selecionados por um painel de jurados que incluía os renomados designers Stefan Scholten e Paul Austin, executivos da Samsung, e a editora geral da Dezeen, Amy Frearson.

"Na Samsung, seja através de hardware ou software, exploramos, constantemente, maneiras de levar as experiências dos utilizadores com seus dispositivos Galaxy para o próximo nível", Dontae Lee, Vice-Presidente Executivo and Diretor do Centro de Design da Samsung Electronics.

"Star of Galaxy" é um braço robótico onde se coloca o equipamento móvel de forma a que a câmara siga os movimentos do utilizador para todo o lado.

O Samsung Mobile Design Competition é um concurso da marca de tecnologia em parceria com a Dezeen, uma revista de referência no mundo do design.

Os três finalistas, anunciados esta segunda-feira, foram escolhidos entre um grupo de cinco que apresentaram os projetos em Londres, a 25 de setembro, perante um júri que incluía os responsáveis pela área de IT e Comunicações Móveis da Samsung, a editora da Dezeen e outros designers reconhecidos.

A equipa da INNGAGE falou com o The Next Big Idea antes de rumar a San Jose, na Califórnia. Recorde aqui a entrevista onde explicam o produto, falam sobre o seu funcionamento e a origem do nome.