Porquê este nome: Star of Galaxy?

O que nós pretendemos é que as pessoas se tornem as estrelas das suas experiência e não apenas um mero interveniente. Toda a liberdade criativa que este produto pode trazer, seja do ponto de vista pessoal ou profissional, faz com que o utilizador tenha um papel de estrela. Estrela: Star, Star: of Galaxy. Queríamos desenvolver um acessório que fosse aplicado aos três tipos de aparelhos Galaxy - smartphones, tablets e smartwatches.

Porque é que se lembraram de se candidatar a este concurso?

Nós trabalhamos maioritariamente para empresas nacionais. Está nos nossos planos começar a tentar a internacionalização. Estes concursos são uma boa forma de chegar a outro público. Tudo isto funciona muito bem do ponto de vista do marketing. Por outro lado, também nos pareceu um desafio interessante.

Quanto tempo estiveram dedicados ao projeto?

Sensivelmente um mês e meio, dois meses. Mas não trabalhámos nisto a full-time.

O feedback que receberam em Londres foi muito positivo. O que vos disseram?

Gostaram do facto de termos olhado para a família Galaxy e de propormos uma peça que estivesse apta para qualquer dispositivo. Também disseram que conseguimos perceber a essência da marca e que a peça transmite muito a ideia de Samsung. Se nalgum momento este produto tivesse de entrar no mercado, era simples porque já está bastante alinhado com o portfolio deles.

Está prevista a integração do produto nas lojas Samsung?

Para já, não. Num futuro breve seria difícil. Isto precisa de algum desenvolvimento. Mas, no início do processo, disseram que poderá haver a possibilidade de virem a comercializar o produto. Por enquanto, a única retribuição é o prémio monetário [10.000 dólares para o primeiro lugar, 5.000 para o segundo e 3.000 para o terceiro - cerca de 9.000, 4.500 e 2.700 euros, respetivamente].