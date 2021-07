Batizado de TikTok Resumes, o programa piloto começou esta quarta-feira e, para já, está limitado ao mercado de trabalho dos Estados Unidos, com previsão de duração até 31 de julho.

"O TikTok Resumes está oficialmente aberto e a aceitar currículos de vídeo do TikTok", disse o líder global de marketing da rede, Nick Tran, em um comunicado.

"Estamos honrados por podermos fazer parcerias com algumas das marcas mais admiradas e emergentes do mundo, enquanto testamos uma nova maneira para os candidatos a empregos mostrarem as suas experiências e habilidades de maneiras criativas e autênticas", acrescentou.

Os recrutadores podem publicar as suas ofertas de emprego num site dedicado a isso, e os TikTokers podem inscrever-se enviando um vídeo e adicionando-lhe a hashtag #TikTokResumes.

"#CareerTok é já uma subcultura de sucesso na plataforma", contou Tran. "E mal podemos esperar para ver como é que a comunidade vai adotar o TikTok Resumes e ajudar a reimaginar o recrutamento e a descoberta de empregos."

Empresas como a cadeia de restaurantes Chipotle, Abercrombie & Fitch, Shopify, Target e World Wrestling Entertainment estão usar este recurso para recrutar jovens com menos de 25 anos, conhecidos como "Geração Z".

A Chipotle disse que espera que esta nova iniciativa ajude a recrutar mais 15.000 funcionários.

"Devido a um mercado de trabalho apertado, a Chipotle continua a experimentar novos métodos para encontrar potenciais candidatos onde quer que estejam", afirmou a rede de restaurantes em um comunicado divulgado esta quinta-feira.

Depois da pandemia de covid-19 ter causado uma queda recorde em 2020, a economia dos EUA recuperou fortemente este ano, auxiliada pelas campanhas de vacinação. Mas muitos setores, especialmente os de serviços que oferecem baixos salários, estão ainda com dificuldades para recrutar.