Com o terceiro período do ano letivo a ser ministrado à distância para uma parte significativa dos alunos, as plataformas de suporte ao ensino à distância são, atualmente, alvo de interesse redobrado, nomeadamente pelas autarquias. O projeto Escola Digital para Todos, uma solução desenvolvida pela Altice Empresas, está a ser usado em cerca de 50 concelhos.

Santarém, Portimão, Vila Nova de Gaia, Leiria, Coimbra e Viseu são algumas das cerca de 50 autarquias que utilizam a solução de ensino à distância "Escola Remota" no âmbito do projeto Escola Digital para Todos.

A solução era prévia à situação de pandemia mas, no atual contexto, a Altice Empresas em parceria com a EDUBOX adaptou a oferta para responder de modo eficaz aos diferentes níveis de ensino. Esta solução adequa-se aos vários graus de ensino, do pré-escolar até à universidade com diferentes equipamentos e componentes, consoante o grau de ensino.

No caso do pré-escolar e 1º ciclo, existe a opção de conteúdos programáticos. Uma das apostas passa pelo inclusão de um centro de contacto com atendimento assegurado por 100 professores, para apoio aos pais, alunos e professores.

O SAPO24 é a marca de informação do Portal SAPO, detido pela MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A., propriedade da Altice Portugal