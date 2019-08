Explorar o Espaço com máquinas auto-replicáveis

Imaginem que seríamos capazes de colonizar o espaço utilizando robots capazes de se auto-replicarem. Estas máquinas autónomas aterrariam num planeta e usariam os recursos locais como materiais para criarem cópias de si próprias. Em seguida, espalhar-se-iam novamente pelas estrelas, em busca de novos destinos, como uma infeção robótica viral.

Este é o conceito das sondas de von Neumann, homenagem ao matemático húngaro que postulou o conceito de computação auto-replicável. Este cientista não se dedicava ao espaço. O seu trabalho mais influente determina a forma como os nossos dispositivos computacionais funcionam, que são máquinas de Turing imperfeitas a correr a arquitetura de von Neumann.

As máquinas replicantes eram construtos matemáticos. Mas o conceito foi adaptado por cientistas, que viram nele uma solução para a exploração espacial a longo termo. Resta apenas saber como é que realmente funcionariam essas sondas. Sabe-se que seriam robots capazes de se replicar, mas como, com que tecnologias? Se a impressão 3D já existisse quando se começou a falar destas sondas, parte deste conceito seria muito menos difuso. As sondas de von Neumann poderiam imprimir em 3D as suas réplicas, a partir dos materiais que encontrassem nas superfícies planetárias. E isso, é algo que hoje já se investiga como fazer.

No Espaço, ninguém consegue ouvir o extrusor





Impressora 3D Made in Space

A impressão 3D no espaço ainda se encontra a dar os primeiros passos. Antevemos no futuro a capacidade de imprimir estruturas de habitats lunares e marcianos, ou estabelecer manufatura em órbita. O investimento científico e financeiro no uso desta tecnologia no contexto da exploração espacial está cada vez mais intenso.

Foi a empresa Made in Space que lançou a primeira iniciativa de impressão 3D no espaço, tendo desenvolvido uma impressora para testar capacidades de manufatura aditiva no espaço, possibilitando a longo prazo o sustentar de novas indústrias. Mas, a curto prazo, o seu objetivo é mais utilitário: racionalizar cargas a enviar para o espaço. Dispondo de impressoras 3D, os astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS) podem imprimir objetos ou ferramentas que necessitem. Instalada na ISS, está a ser usada em diversas experiências de impressão com diferentes materiais em condições de microgravidade.

Se os americanos foram os pioneiros no desenvolvimento da impressão 3D no espaço, os europeus não se estão a deixar ficar para trás. A ESA está a desenvolver os projetos MELT e Imperial. O primeiro visou o desenvolvimento de uma impressora 3D capaz de imprimir em microgravidade. Já com o projeto Imperial estão a desenvolver-se metodologias de impressão de materiais avançados para uso no espaço. O desenvolvimento das impressoras está a cargo da BEEVERYCREATIVE, uma empresa portuguesa. Sediada em Aveiro, foi pioneira em Portugal no desenvolvimento de impressoras 3D.

Próximos passos: bioimpressão e fabricação orbital

Projeto Archinaut

Imprimir em órbita já é uma tecnologia comprovada. Resta explorar novas vertentes de manufatura aditiva. Um exemplo está no desenvolvimento de metodologias, biotintas e equipamentos de bioimpressão em microgravidade. E, com isso, a capacidade de imprimir tecido biológico ou osso. Estas tecnologias serão essenciais como apoio ao suporte de vida em missões espaciais de longa duração.