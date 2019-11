“O segredo é a alma do negócio”. A frase é repetida um milhão de vezes por quem está no mercado na pele de investidor ou de trader [negociador], com conhecimento de causa, à procura do melhor investimento. No entanto, este mesmo chavão que possibilitou que poucos tenham tido acesso a muito parece ter os dias contados. E a “culpa” é, entre outras, da eToro, plataforma de trading de multiativos e investimento.

Uma fintech [empresa que conjuga finanças e tecnologia] de origem israelita fundada em 2007, com 11 milhões de utilizadores em 140 países, procura democratizar o investimento e abrir os mercados financeiros a todos através de uma “plataforma de multiativos, onde cabem do mais tradicional como obrigações, títulos, matérias-primas, divisas, ETFs [Exchange- Traded Funds], que estão na plataforma eToro, aos mais disruptivos, como criptomoedas, criptoativos e outras soluções de investimento social como os copyportfolios [carteiras inteligentes de investimento], incluídos na eToroX”, referiu, ao SAPO24, Tali Salomón, diretora do mercado ibérico da eToro.

Agora o segredo está na “inteligência coletiva”, adiantou. “Hoje com a comunicação tudo se sabe. Nos mercados sabemos tudo e sabemos o que se está a passar a todos os minutos”, acrescentou a responsável que esteve na quarta edição da Web Summit, em Lisboa.

Copiar ou ser copiado num jogo aberto

Considerada uma das melhores inovações disruptivas em gestão de investimento no último World Economic Forum, é no trading social que esta fintech, presente no Chipre, Londres, Portugal, Austrália e China, coloca a chave da transformação da indústria de ativos.