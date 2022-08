Chamado The Children's Health Defense (CHD), o grupo, crítico das vacinas contra a Covid-19, acusou a Meta de cercear o seu direito à liberdade de expressão: "O Facebook age neste caso como um agente para a cruzada do governo federal que quer silenciar qualquer crítica com políticas draconianas", disse o fundador do CHD, Robert Kennedy Jr., sobrinho do presidente John F. Kennedy.

O porta-voz da Meta, Aaron Simpson, disse à AFP que as contas do grupo no Facebook e no Instagram foram apagadas ontem, o que aconteceu após repetidas violações das regras da Meta sobre desinformação.

O CHD afirmou que as suas contas nas redes sociais eram seguidas por centenas de milhares de pessoas, e que recebeu com surpresa a decisão da Meta. Em comunicado, o grupo partilhou uma captura de ecrã que mostrava as mensagens em que era notificada a suspensão das contas devido a "desinformação, que poderia resultar em danos no mundo real”.

O CHD argumentou que a proibição pode estar relacionada a uma ação que o grupo moveu contra a Meta, em que acusa a gigante da tecnologia de infringir o direito à liberdade de expressão.