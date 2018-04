Avança o semanário Expresso esta quinta-feira, 5 de abril, que 15 pessoas em Portugal terão descarregado a aplicação “thisisyourdigitallife” no Facebook, dando à Cambridge Analytica acesso a 63.080 perfis.

A consultora britânica Cambridge Analytica pode ter acedido a dados de cerca de 63.080 utilizadores do Facebook em Portugal, de acordo com fonte oficial da rede social norte-americana, citada pela Lusa, corroborando assim a informação avançada pelo Expresso.

Em dados partilhados pela empresa, o Facebook confirma que o número de utilizadores que descarregaram a aplicação que terá obtido os dados, a "thisisyourdigitallife", em Portugal rondou os 15.

O número de utilizadores potencialmente afetados resulta de "metodologia expansiva" que inclui os que descarregaram a 'app' e respetivos 'amigos'.

"Realizamos a nossa própria análise interna para determinar o número de pessoas potencialmente visadas. Utilizamos uma metodologia expansiva - esta é a nossa melhor estimativa do número de pessoas que instalaram a 'app', bem como dos seus amigos cujos dados podem ter sido acedidos".

Estes números terão sido apurados através dos mesmos cálculos que fizeram a rede social rever em alta, esta quarta-feira, o número de utilizadores do Facebook com dados que foram acedidos pela sociedade de consultoria britânica Cambridge Analytica.

“No total, cremos que a informação do Facebook de 87 milhões de pessoas, a maioria nos Estados Unidos, pode ter sido partilhada indevidamente com a Cambridge Analytica”, assumiu o responsável tecnológico da empresa, Mike Schroepfer, em comunicado. O responsável tecnológico do Facebook escreveu um texto a detalhar algumas mudanças que a rede social fará para restringir a informação a que podem aceder as aplicações, como já tinha adiantado o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg.

Até ao momento, a informação disponível apontava para que a Cambridge Analytica teria acedido a dados de 50 milhões de utilizadores do Facebook. Portanto, mais 37 milhões que os anunciados inicialmente.

Numa conferência telefónica com vários elementos dos 'media', o cofundador e atual presidente-executivo (CEO) da empresa que detém o Facebook, WhatsApp e Instagram, Mark Zuckerberg confirmou depois que a sociedade de consultoria britânica Cambridge Analytica terá acedido aos dados de 87 milhões de utilizadores.

A rede social Facebook tem estado no centro de uma vasta polémica internacional com a empresa Cambridge Analytica, acusada de ter recuperado dados de milhões de utilizadores da rede social, sem o seu consentimento, para elaborar um programa informático destinado a influenciar o voto dos eleitores, favorecendo a campanha de Donald Trump.

O Facebook já anunciou que pretende lançar medidas para dar mais privacidade aos utilizadores, afirmando que "percebeu claramente" que as ferramentas disponíveis "são difíceis" de encontrar e que "tem de fazer mais" para informar os utilizadores da rede social.