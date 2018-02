A Facebook vai investir três milhões de dólares (2,4 milhões de euros) num programa destinado a ajudar vários títulos da imprensa regional norte-americana a aumentar o número de assinantes digitais, uma questão muito importante para estas publicações.

O projeto, batizado “Acelerador das Assinaturas da Imprensa Local”, já identificou 13 jornais, segundo uma mensagem colocada hoje pelo diretor das parcerias ‘media’ da Facebook, Campbell Brown.

Com o contributo de Tim Griggs, ex-editor do New York Times e especialista em edição digital, a rede social vai oferecer uma formação aos representantes dos jornais para “fazer passar a sua atividade ‘assinaturas digitais’ ao nível superior”, segundo Brown.

Depois de uma primeira fase comum a todos os títulos parceiros, entre os quais Chicago Tribune, San Francisco Chronicle ou Miami Herald, cada título vai conceber o seu próprio plano estratégico com a ajuda de especialistas.

Os três milhões de dólares vão ser aplicados na concretização destes planos estratégicos.

Graças à campanha eleitoral e ao primeiro ano de Donald Trump na Casa Branca, três dos quatro maiores títulos de audiência nacional — New York Times, Washington Post e Wall Street Journal –, viram a sua carteira de assinantes aumentar.

Qualquer um dos três já conta com mais de um milhão de assinantes digitais, com o New York Times à frente, com 2,64 milhões de assinantes pagos na internet, no final de 2017.

O quarto título com audiência nacional, o USA Today, não tem ‘paywall’, isto é, limite ao número de artigos em acesso livre.

Se também beneficiaram de um ‘efeito Trump’, os títulos da imprensa regional estão com dificuldades em dotar as suas carteiras de assinantes de uma dimensão crítica, suscetível de compensar a erosão contínua das vendas das edições em papel e da publicidade impressa.

O grupo Tronc, que possui vários diários de referência, como o Chicago Tribune ou o Los Angeles Times, e edita cerca de 20 publicações, só contava, no final de setembro, com 265 mil assinantes digitais — número este que, não obstante, quase duplicou em um ano.

Criticada com regularidade, pela sua falta de transparência e a sua recusa de partilhar mais as receitas obtidas com os artigos publicados na sua rede, a Facebook anunciou, nos últimos meses, várias iniciativas destinadas à imprensa.