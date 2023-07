Tal como tinha sido anunciado durante o pré-lançamento do Fan Token oficial, o clube encarnado disponibilizou 500 mil tokens - um ativo digital - oficiais na plataforma Socios.com (aplicação desenvolvida com a tecnologia blockchain que permitir uma nova interação com os adeptos) — que esgotaram em pouco mais de 24h00 após o lançamento.

"O excelente resultado faz desta Fan Token Offering uma das melhores do último ano", detalhou em comunicado a Chiliz, empresa que detém a plataforma Socios.com e criadora dos Fan Tokens.

Como aconteceu:

No dia seguinte, 25 de julho, as compras passaram a ser ilimitadas. No entanto, os poucos Fan Tokens que ainda estavam disponíveis esgotaram rapidamente.

A parceria entre o Benfica e a Chiliz foi anunciada há cerca de um ano e promete proporcionar "uma nova forma de viver o Benfica".

Os Fan Tokens oficiais do Benfica dão aos adeptos do clube a oportunidade de ganhar prémios especiais, promoções e ganhar recompensas exclusivas pela sua lealdade, podendo ainda participar nas decisões da equipa, votando nas sondagens sobre designs de produtos oficiais, canções de comemoração no estádio e outros tópicos relacionados com os fãs.