Foi em pleno ninho da águia, na sala NX Longe no Piso 1 do Estádio da Luz, que durante a manhã de quarta-feira, dia 19, os encarnados fizeram o pré-lançamento do Fan Token oficial BENFICA.

Na prática, tratou-se de sessão de apresentação para detalhar aos presentes e à imprensa, aquilo que o clube encarnado já vinha a divulgar há dias nas suas redes sociais ou revelado no seu site oficial: através de uma parceria com a Socios.com, aplicação que utiliza a tecnologia blockchain, o Benfica dá o pontapé de saída no campeonato Web3 e associa-se a uma plataforma onde já constam nomes de outros tubarões europeus do futebol como o Barcelona, a Juventus, o PSG, AC Milan, Arsenal, Manchester City, entre outros.

Domingos Soares de Oliveira, o co-CEO e vice-presidente da SAD encarnada, durante a cerimónia salientou que a parceria era "muito importante" para o Benfica, enumerando vários motivos. Desde o próprio nome ("não o escondo", disse o responsável, pois "desde 2005 que os sócios fazem parte da nossa estratégia") ao facto de a plataforma ser a "líder" no mercado que utiliza a tecnologia blockchain.

Depois, porque a aplicação permite que todos os adeptos tenham mão nas decisões do futuro do clube e consigam ter acesso a vantagens e regalias. O dirigente encarnado frisou que o Benfica tem adeptos "espalhados pelo mundo" e a estrutura não quer que sejam só os sócios que "estão mais perto ou vêm ao estádio" a contribuir ou a viver a família benfiquista. Ou seja, o Benfica Token visa aproximar os sócios e o clube através de ofertas exclusivas.

Mas o que é BENFICA Fan token?

Um Fan Token é um ativo digital – sem validade, nunca expira – que permite a quem os compra ter regalias, acesso a prémios e até em participar em votações sobre os destinos do clube. Segundo a informação no site oficial, este ativo vai dar a possibilidade de "escolher o design de uma camisola, o nome de um campo, entretenimento no estádio, qual o próximo evento, desafios de jogadores e muito mais".

Nesta parte das decisões, foi lembrado que voto é determinado pelo número de Fan Tokens que o adepto possui. Exemplo: se tiver 10 Fan Tokens, o seu voto terá um peso de 10.

A par do poder de decisão, estes ativos digitais também vão dar acesso a "experiências únicas" para os adeptos do clube encarnado: isto significa experiências VIP, a possibilidade de ganhar camisolas autografadas ou passar um dia com os jogadores.

Nas redes sociais e na sessão desta quarta-feira, ficou a conhecer-se também que haverá descontos na camisola oficial, oferta de bilhetes para o Museu Benfica Cosme Damião ou vão existir sorteios para viajar com a equipa num jogo da Liga dos Campeões e sorteios para garantir bilhete já para a Supertaça Cândido de Oliveira, que terá lugar em agosto (alojamento incluído).

Em suma, como escrito na apresentação de hoje, o $Benfica [o nome do único Fan Token oficial] é "uma chave digital de acesso que proporciona ao fã uma nova maneira de viver o Benfica" e tem como objetivo recompensar a lealdade dos adeptos mais acérrimos. Porque é tudo em crescendo: quem mais tempo investir neste espaço digital dedicado aos adeptos do Benfica, maior é a recompensa (ou a probabilidade de).

Alexandre Dreyfus, CEO, Chiliz & Socios.com, à esquerda; Alessandro Del Piero, Global Brand Ambassador, Socios.com, à direita. 3 de novembro de 2022, no Q&A Stage durante o segundo dia da Web Summit 2022. Eóin Noonan/Web Summit via Sportsfile

Quem é o novo parceiro do Benfica?

Para quem esteve mais atento à última edição da Web Summit, o nome Socios.com talvez não seja estranho porque a explicar o que é e no que consiste, no Main Stage e no Palco Q&A Stage [na foto de ilustração], esteve o embaixador Alessandro Del Piero, o virtuoso Pinturicchio e lenda da Juventus. Ao lado do ex-craque dos relvados, hoje empreendedor, estava Alexandre Dreyfus, o fundador e CEO, que ajudou a resumir o projeto:

"Há quatro anos lançámos o Socios.com porque identificámos uma necessidade simples: 99% dos adeptos de desporto não estão no estádio, nem na cidade, nem sequer no país da equipa que apoiam", afirmou Dreyfus. "E perguntámos a nós próprios: o que podemos criar que seja valioso para os adeptos e escalável para as equipas? Inventámos este conceito de Fan Tokens e, quatro anos depois, trabalhamos com 170 clubes de todo o mundo e criámos uma nova ligação entre os adeptos e as equipas", remata.

Ora, sabe-se agora que no lote de quase duas centenas de clubes está o Benfica, o primeiro clube português a estar na plataforma (não confundir com o primeiro clube português a ter Fan Tokens, pois o FC Porto já tem uma parceria com a Binance há mais de um ano — tópico que o The Next Big Idea abordou na conferência "Web3: The New Creator Economy", que se realizou no Festival Elétrico).

Marina Fagali, Public Relations Manager da Socios.com. 19 de julho 2023 durante o pré-lançamento do Fan Token Benfica, no Estádio da Luz. © Site do SL Benfica

Adesão da águia

E na sessão desta quarta-feira, Domingos Soares de Oliveira salientou que esta é uma parceria que se "insere nos nossos cinco maiores parceiros", recordando que o Benfica começou a aceitar pagamentos com bitcoins em 2018 e lançou NFTs em 2019. Portanto, com a passagem até à Web3, fazia sentido ao Benfica continuar a tendência digital e que depois de um "processo exaustivo" escolhesse o parceiro ideal para avançar com a aposta "forte na digitalização". "A Socios.com traz-nos a experiência de 150 entidades desportivas com as quais já lançou os seus Fan Tokens", como explicou o administrador da SAD encarnada.

Quem também esteve hoje presente na cerimónia foi Marina Fagali, Public Relations Manager da Socios.com, brasileira e adepta do Corinthians (e "agora do Benfica"), que durante a sua apresentação fez um esforço para explicar de forma simples o que era a blockchain e a rede da Chiliz (a criadora dos Fan Tokens, da Socios.com e de toda uma estrutura Web3). No tempo em que falou sobre o projeto, fez questão de frisar que "esta tecnologia é nova", o que naturalmente trás "muitas dúvidas". Por isso, fez questão de salientar que os Fan Tokens, embora façam parte do criptoeconomia, "não são criptomoedas", mas sim "tokens de utilidade" — quase um remate em jeito colocado ao ângulo para não assustar os mais cépticos dos criptoativos.

Contudo, com ou sem medo da adesão dos menos versados no jargão blockchain ou Internet do futuro, Domingos Soares de Oliveira está confiante. "Acreditamos que os benfiquistas, e sobretudo as gerações mais novas, sabem perfeitamente o que é um NFT e um Fan Token e acreditamos que vão aderir em massa", destacou o dirigente, citado pelo site do clube.