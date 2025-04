O filme “Minecraft”, inspirado no popular videojogo, utiliza tecnologia portuguesa para a criação dos seus efeitos sonoros. O software Sound Particles 2, desenvolvido pela empresa de Leiria, integra o processo de produção áudio do filme que chega agora aos cinemas.

A empresa liderada por Nuno Fonseca volta a marcar presença numa grande produção de Hollywood, após colaborações em filmes como “Oppenheimer”, “Missão Impossível” e “Indiana Jones”, entre outros projetos de renome como “Dune”, “Avatar II” e séries como “Game of Thrones” e “Star Wars”.

A tecnologia da Sound Particles aplica conceitos de computação gráfica ao áudio, o que permite criar ambientes sonoros tridimensionais complexos. No caso de “Minecraft”, o software contribui para transformar o universo de blocos e paisagens cúbicas numa experiência sonora imersiva para o público.

“É incrível ver o nosso software dar vida ao som de um universo tão marcante como o de Minecraft”, afirma em comunicado Nuno Fonseca, CEO da empresa.

“Em poucos minutos conseguimos criar algo verdadeiramente fantástico”

Em entrevista ao The Next Big Idea, em 2022, Nuno Fonseca detalhou que a solução da empresa é “um software 3D que utiliza conceitos de computação gráfica e de efeitos visuais, mas aplica-os ao nível da pós-produção para cinema, televisão, videojogos e realidade virtual”.

Segundo o CEO, enquanto os métodos tradicionais permitem trabalhar com 50 ou 100 sons em simultâneo, o Sound Particles possibilita, por exemplo, a criação de “10 mil sons espalhados por um quilómetro quadrado”, resultando numa experiência sonora mais realista.

“Se eu quiser criar uma batalha épica, vou ao Sound Particles e digo que quero criar 10 mil partículas, espalhadas por um quilómetro quadrado. Vou buscar sons de guerra e em poucos minutos conseguimos criar algo verdadeiramente fantástico”, explicou o fundador.

De Leiria para Hollywood

“Um filme Minecraft” é mais um passo na expansão da tecnologia portuguesa no competitivo mercado de Hollywood. A adaptação do videojogo mais vendido de todos os tempos para as salas de cinema conta assim com um contributo nacional na área da sonorização.

A produção da Warner Bros., superou as expectativas de bilheteira e já arrecadou mais de 300 milhões de dólares no mundo inteiro, dos quais 157 milhões vieram de cinemas norte-americanos. Para se ter uma ideia, “The Super Mario Bros. Movie”, que continua a ser a adaptação de um videojogo com maior receita de todos os tempos, segundo a IGN, obteve 146 milhões de dólares no mercado doméstico durante o seu fim de semana de estreia em abril de 2023.

A participação da Sound Particles em produções internacionais não se limita ao cinema. O software da empresa conquistou também artistas musicais como Jean-Michel Jarre e Peter Gabriel, que recorrem à tecnologia portuguesa para as suas criações.

“Aquilo que nós fizemos até agora é só o início, ou seja, há aqui várias coisas. Toda esta tecnologia pode ser aplicada muito mais na área da música, pode ser aplicada muito mais na área dos videojogos. Mesmo na área do cinema há muitas coisas que nós podemos ainda fazer”, rematou Nuno Fonseca.