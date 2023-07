No último sábado, enquanto muitos portugueses procuravam uma praia, sombra ou refresco para se protegerem da onda de calor que assolou o país neste fim de semana, Elon Musk anunciava um novo rol de mudanças e limitações no Twitter devido a "problemas de segurança". Mais concretamente, ainda que sem explicar métodos de contagem ou previsão para o fim destas novas medidas, detalhou num tweet que:

As " contas verificadas " só podiam ler/ver até 6.000 publicações por dia;

" só podiam ler/ver até 6.000 publicações por dia; As " contas não verificadas " só podiam ler/ver até 600;

" só podiam ler/ver até 600; Estes limites iriam subir gradualmente duas vezes: primeiro para 8.000 e 800, respetivamente; e depois para 10.000 e 1.000, respetivamente.

Antes disso, segundo a Axios, hashtags como "TwitterDown" e outras viraram tendência na "Twittosfera" norte-americana, ao mesmo tempo que milhares de pessoas reportavam problemas ao site Downdetector, plataforma que faz a monitorização de falhas em sites.

Nota: desde sexta-feira que já havia sinais de revolta nos feeds após ter sido comunicado que seria necessário efetuar login (ou novo registo) para ver/ler tweets (algo nunca pedido em todos estes anos).

Durante o fim de semana, multiplicaram-se as queixas e imagens (neste caso, screenshots) de utilizadores a mostrar que tinham atingido os novos limites. De acordo com o The Guardian, em algumas situações bastava esperar um pouco e atualizar as timelines para ultrapassar a situação, ao passo que outros utilizadores não puderam ver mais tweets durante o resto do dia (após excederem o limite).

As mudanças não afetam só os utilizadores. Ironicamente estão a afetar também o funcionamento normal da TweetDeck (aplicação oficial para desktop do Twitter) que tem estado a sofrer com as consequências das novas regras.

(aplicação oficial para desktop do Twitter) que tem estado a sofrer com as consequências das novas regras. Por falar em TweetDeck: o Twitter anunciou esta segunda-feira que a plataforma, muito utilizada por marcas e profissionais, levou um duplo-update: além de estar de cara lavada, a partir de agosto, só vai estar disponível para perfis que assinem o Twitter Blue.

Alternativas crescem

Depois, por aquela que parece ser enésima vez nos últimos meses, aconteceu aquilo que a este ponto já parece rotina: entoaram-se críticas à gestão de Musk e escreveram-se mais uma ronda de notícias a dar conta que os utilizadores estavam a abandonar o Twitter e a procurar alternativas na linha de sucessão pelo trono do microblogging.

A Bluesky , rede social descentralizada sobre a qual já falamos por aqui e que conta com o apoio de Jack Dorsey, o fundador do Twitter, foi obrigada a suspender temporariamente novos registos devido à elevada procura;

, rede social descentralizada sobre a qual já falamos por aqui e que conta com o apoio de Jack Dorsey, o fundador do Twitter, foi obrigada a suspender temporariamente novos registos devido à elevada procura; A Mastodon , que é igualmente uma plataforma descentralizada, segundo uma conta que rastreia os novos registos, angariou 65 mil novos utilizadores nas últimas 24 horas (no total, segundo a mesma fonte, a plataforma já conta com mais de 13 milhões de contas).

, que é igualmente uma plataforma descentralizada, segundo uma conta que rastreia os novos registos, angariou 65 mil novos utilizadores nas últimas 24 horas (no total, segundo a mesma fonte, a plataforma já conta com mais de 13 milhões de contas). A Spill, app criada por ex-trabalhadores do Twitter, que lançou uma versão beta fechada apenas há umas semanas, sugeriu que 100 mil pessoas criaram uma conta durante este fim de semana.

app criada por ex-trabalhadores do Twitter, que lançou uma versão beta fechada apenas há umas semanas, sugeriu que 100 mil pessoas criaram uma conta durante este fim de semana. A Post, uma alternativa ao Twitter focada nos meios de comunicação social, segundo o TechCrunch, viu crescer a atividade dos utilizadores em quatro vezes e os novos registos aumentaram cerca de dez vezes (embora não revelasse números exatos).

Pondo tudo isto, falta fazer a grande questão: porquê? A explicação foi dada pelo próprio Musk, que noutro tweet frisou que estes "limites temporários" foram impostos para lidar com os "níveis extremos de recolha de dados" e a "manipulação do sistema". Mais especificamente, indicou que "quase todas as empresas que fazem IA [inteligência artificial]" estão a retirar "grandes quantidades de dados" do Twitter (prática conhecida no meio como "data scrapping"), o que estava a obrigar a rede social a reforçar a sua rede de servidores — o que, naturalmente, acarreta custos para a empresa.

Recorde-se que as ferramentas de IA generativa, como o ChatGPT e outros, baseiam-se em modelos linguísticos (LLM), que são "treinados" com grandes quantidades de dados retirados de sites como a Wikipédia, o Twitter e o Reddit.

No entanto, há quem não esteja totalmente convencido com esta justificação oficial. Segundo o The Guardian, existe quem acredite que a limitação também acontece por outras razões. Nomeadamente, que se trata de uma maneira de forçar os utilizadores a aderir ao serviço Twitter Blue, que, enquanto as "limitações temporárias" estiverem em vigor, permite ver até 10.000 tweets por dia.

Uma adesão difícil. Segundo as estimativas da Mashable, apesar do esforço e da campanha agressiva de Musk, "apenas" 640.000 a 680.000 contas aderiram ao Twitter Blue até ao final de abril. Em jeito de comparação, de acordo com a Axios, o Snapchat+ ultrapassou os 4 milhões de subscritores só no primeiro ano.

Se as mudanças e restrições foram totalmente inesperadas? Dificilmente. Desde que comprou o Twitter em outubro passado, Musk tem sido bem vocal relativamente ao facto de não gostar da maneira como muitos terceiros se comportam. Basta lembrar que no início deste ano começou a cobrar pelo acesso à sua API e acusou a Microsoft de abusos e de utilizar indevidamente os dados da plataforma.

O futuro

As redes sociais, que vivem da publicidade, arranjam todo o tipo de artimanhas para manter os seus utilizadores ativos (para depois exibir métricas pomposas e puxar pela carteira dos anunciantes). Esta é a norma da indústria. Porém, Musk está a fazer exatamente o contrário ao limitar o tempo que as pessoas podem passar na plataforma. O que é estranho.

O Twitter não é diferente das outras congéneres e precisa das receitas de publicidade. Musk está bem ciente disso — daí ter contratado uma CEO com perfil e carreira no mundo do marketing para tentar recuperar as marcas e aumentar as vendas de anúncios. Mas quando faz peripécias como as deste fim de semana, arrisca-se a que no futuro o êxodo dos utilizadores não seja a única preocupação.

De momento, os novos concorrentes ainda não são produtos acabados nem alternativas viáveis. No entanto, com o "Twitter" da Meta (a dona do Facebook), chamado "Threads", que oportunamente deverá ser lançado a 6 de julho nos EUA de acordo com a listagem da App Store e as notícias que saíram durante esta madrugada, o caso pode ser bem diferente. É uma aplicação supostamente independente, mas que está umbilicalmente ligada ao Instagram. Ou seja, pelo que se diz e supõe, os dados vão ser importados do Instagram para que os utilizadores consigam seguir e acompanhar os seus amigos mais facilmente. A par, não vão ser necessárias grandes apresentações ou explicar o que é uma aplicação descentralizada ao utilizador comum. Vai ser só fazer login com Instagram para ter acesso a algo muito semelhante ao que agora já tem no Twitter.

E, sim. Não é propriamente novidade que, nos últimos anos, a Meta tem dado vários tiros nos pés. A sucessiva tentativa de copiar plataformas populares como Clubhouse, Substack e Amazon tem corrido francamente mal — aliás, esta "Threads" era para ser a resposta ao Snapchat e foi deixada a meio; aproveitou-se foi o nome que já existia. Porém, neste caso, a fome por uma alternativa ao Twitter parece ser tal que o facto de "estar presente" no "sítio certo à hora certa", pode ser suficiente.

Se o mundo precisa que a Meta e Zuckerberg tenham no seu grupo mais uma rede social a dominar o planeta? Não, de todo. Mas se Musk não mudar a forma de liderança e o tom, e continuar a forçar o Twitter Blue, é exatamente isso que vai acabar por acontecer.