Nos últimos dias tinha já havido especulação sobre a possível detenção de Chen, depois de alguns órgãos de comunicação terem noticiado que ele estava incontactável desde o dia 16 de novembro, mas só hoje a empresa confirmou em comunicado a sua detenção.

A mesma nota referiu que o executivo foi detido na cidade de Chengdu, no centro do país, e que a Douyu “não recebeu qualquer notificação oficial sobre a investigação contra Chen ou as razões da sua detenção”.

A empresa alertou ainda para o facto de a detenção e a eventual acusação de Chen poderem “ter um impacto negativo na reputação da Douyu, na sua atividade e nos resultados das suas operações”.

Fontes citadas pelo portal de notícias The Paper indicaram que o motivo da detenção pode estar relacionado com os jogos de fortuna e azar, atividade que é ilegal na China continental e apenas permitida em Macau.

As ações da Douyu, cotadas na bolsa norte-americana Nasdaq, caíram mais de 5,7%, entre segunda e terça-feira.

Nos últimos meses, as autoridades chinesas prenderam vários executivos de grandes empresas chinesas, com especial incidência no setor financeiro, onde o Partido Comunista prometeu, no início deste ano, “eliminar” a corrupção.

O setor tecnológico foi também alvo de uma campanha antimonopólio nos últimos anos que resultou em pesadas multas contra as maiores firmas do setor da Internet, incluindo Alibaba, Tencent ou Didi.

Também no setor dos jogos para computador, o Governo chinês impôs um limite de três horas de jogo por semana para menores de 18 anos de idade.