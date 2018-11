Em apenas três minutos, as startups ProdTo, ihcare e Social Grid tiveram de apresentar os seus projetos. Neste episódio do Garage Pitch 901, as ideias de negócio foram apresentadas a Fernando Resina da Silva — sócio da sociedade de advogados Vieira de Almeida nas áreas de tecnologia, comércio eletrónico, publicidade e media —, Sebastião Lancastre — CEO e Co-founder da Easypay — e Fernanda Freitas — Jornalista e fundadora da Eixo Norte-Sul. Mais uma vez, Tim Vieira, empresário lusodescendente e investidor na primeira edição do programa de empreendedorismo Shark Thank, recebeu os convidados na Tim’s Garage.

As ideias Nome: ProdTo Responsável: Bernardo Sousa de Macedo A ideia: Acabou-se a frustração que surge ao ter de planear semanalmente todas as refeições, depois ter de ir às compras, perder tempo precioso e por vezes ainda esquecer aquele ingrediente que não podia mesmo ficar de fora para que a receita escolhida fique no ponto. A ProdTo é uma plataforma que liga consumidores a produtores, apresentando receitas associadas a listas de compras, o que permite poupar tempo no supermercado. Mas não fica por aqui. Bernardo Sousa de Macedo explica que o projeto permite “que nos preocupemos com a nossa saúde”, associando os produtores e as comidas saudáveis a especialistas na área da saúde, nutrição e desporto. Nome: ihcare Responsável: Diana Pires A ideia: Existem 1,5 milhões de pessoas em todo o mundo que, por estarem acamadas, precisam de banho no leito todos os dias. Por isso, a ihcare, uma startup de base tecnológica que aposta no desenvolvimento e comercialização de soluções inovadoras na área da saúde, desenvolveu o showercare, “um sistema inovar que permite ao profissional de saúde dar um banho de água quente corrente ao doente, sem sair da cama”. Diana Pires explica que o showercare “não é um produto, é uma solução” para melhorar a higiene dos pacientes acamados, combatendo infecções associadas a cuidados de saúde — “é uma máquina de lavagem de carros associada a pessoas”. Neste momento, o projeto procura um reinvestimento para levar o produto até ao mercado. Nome: Sway (anteriormente Social Grid) Responsável: Pedro Lopes A ideia: A Sway (anteriormente Social Grid) é o primeiro marketplace que une marcas a agências e influenciadores digitais. Pedro Lopes refere que a Social Grid criou uma plataforma que “facilita todo o processo de comunicação entre as agências ou marcas e o influenciador”. O projeto inclui também uma aplicação móvel que permite ao influenciador o contacto mais direto com a marca. Quer conhecer mais startups que passaram pela garagem do Tim? Siga aqui a primeira temporada do Garage Pitch 901 e conheça todas as ideias participantes.