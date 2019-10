Uma pessoa próxima da empresa, ouvida pelo The Guardian, dá outro ponto de vista, dizendo que a Google apoia estes grupos para conseguir influenciar legisladores conservadores e, sobretudo, para ajudar a financiar uma agenda desregulatória. A título de exemplo, a CEI opôs-se à regulação da Internet e a regras mais apertadas de concorrência.

Questionada pelo The Guardian, a empresa recusou avançar o valor que deu a estes grupos.

Além da CEI e da SPN, na lista de grupos financiados pela tecnológica que fazem campanha ou atuam no sentido de contrariar as alterações climáticas está a American Conservative Union, o American Enterprise Institute, o Cato Institute, o Mercatus Center, o Heritage Foundation e o Heritage Action. No sentido contrário, a empresa apoia o grupo Center for American Progress, que faz campanha por um futuro 100% sustentável.

Os críticos dizem que não é aceitável que a Google tenha uma posição pública sobre o tema e depois atue em privado no sentido contrário. A empresa, por sua vez, reitera que o financiamento não pressupõe o apoio total dos interesses destes grupos e salienta que, desde 2007, opera como uma empresa neutra em carbono e que pelo segundo ano consecutivo conseguiram que as suas operações fossem alimentadas a nível global por energia 100% renovável. A par, destacam ainda o facto de a Google ter defendido uma "ação forte" na Conferência do Clima de Paris, em 2015, e o seu apoio à Global Climate Action Summit que decorreu o ano passado em São Francisco.