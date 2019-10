Quando é a Web Summit?

De 4 a 7 de novembro.

Onde acontece a Web Summit?

Na Altice Arena e na FIL, no Parque das Nações. Um mapa do local ajudava? Aqui está ele.

Onde é que imprimo o meu bilhete?

Não imprime. Recebeu um e-mail com um código? Descarregue a aplicação da Web Summit para o seu telemóvel, registe-se usando esse código. O seu bilhete é um QR Code que está na aplicação. Basta apresentá-lo no recinto, juntamente com um documento de identificação.

Quando posso fazer o registo no evento?

Pode fazer o registo no Terminal 1 do aeroporto de Lisboa entre os dias 2 e 5 de novembro. Se for logo no sábado pode fazê-lo entre as 10h00 e as 23h00, nos dias 3 e 4 o serviço é prestado entre as 07h00 e as 23h00, já no dia 5 é entre as 7h00 e as 15h00.

Se fizer o registo no local do evento — numa tenda junto ao pavilhão 4 — pode fazê-lo no dia 4 entre as 12h00 e as 20h00 e nos restantes dias do evento entre as 08h30 e as 17h00.

Como é que chego à Web Summit?

Metro, autocarro, táxi, Uber, Cabify, Kapten, carro próprio… O que for mais confortável para si. Mas vamos por partes.

Metro: entre em qualquer linha, faça um roteiro até estar na vermelha e siga até à estação do Oriente. Depois é só andar uns três minutos até ao recinto.

Autocarro: O 728, o 744 e 782 rumo à Estação do Oriente param a 5 minutos a pé do recinto.

Táxi, Uber, Cabify e afins: É chamar e junto ao recinto há locais específicos para largar os passageiros.

Carro próprio: Talvez seja complicado encontrar lugar para estacionar.

Descontos: O Metropolitano de Lisboa, com a colaboração da Carris e da CP, vai lançar três passes diferentes e exclusivos para facilitar a deslocação dos participantes na Web Summit. Saiba mais aqui.