A compra pode ser feita 'online' através das plataformas disponíveis, nas estações e pontos de venda habituais ou nos novos postos de venda disponibilizados, como o Aeroporto Humberto Delgado e a Estação do Oriente.

“Os balcões serão instalados nos principais pontos de acesso ao evento, no Aeroporto, junto à tenda de acreditação Web Summit e no Oriente, zona da Gare Intermodal de Lisboa, junto à estação de metro”, lê-se no comunicado.

Em relação ao preço dos passes, nos pontos de venda habituais o de cinco dias custa 52,75 euros, o de três dias 31,65 euros e o de um dia 10,55 euros.

No Aeroporto e na estação do Oriente, quem comprar o título entre os dias 02 e 04 de novembro paga pelo passe de cinco dias 30 euros e pelo de três dias 20 euros.

Através da internet, os participantes vão gastar 25 euros no título de cinco dias, 18,50 euros no de três dias e 9,50 no de um dia.

Na compra 'online', os clientes recebem um email a confirmar a compra “e o respetivo 'voucher'”, sendo que estes "estarão disponíveis para resgate até 10 de novembro” em todas as máquinas do metro, indicou a entidade.

Todos os passes têm um “número ilimitado de validações” segundo o período escolhido, e todas as promoções incluem a oferta de um cartão Viva Viagem.

O Metropolitano de Lisboa realça, no comunicado, que “incentiva a compra dos títulos 'online'” para descongestionar os “locais de venda habituais”, devido “ao elevado número de passageiros” que o metro vai transportar durante o evento.

O comunicado informa ainda que o metro vai reforçar “a sua capacidade de oferta de transporte” nestes dias com a circulação de “comboios de seis carruagens em todas as linhas”, das 6:30 às 01:30.

A Web Summit realiza-se em Lisboa, entre 04 e 07 de novembro, no Parque das Nações.