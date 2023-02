O livro "Harry Potter e a Pedra Filosofal" pode ter sido lançado há 25 anos, mas isso não quer dizer que o interesse dos fãs do feiticeiro de Hogwarts tenha desvanecido. Antes pelo contrário, pois mesmo após sete livros e oito filmes, o videojogo "Hogwarts Legacy" mostra números impressionantes. Em várias frentes.

Lançado há apenas duas semanas, no dia 10 de fevereiro, segundo a Warner Bros. Games, este RPG de mundo aberto em que podemos criar o nosso próprio personagem (um aluno) e podemos viver e experimentar o estilo de vida de um feiticeiro de Hogwarts nos anos 1800 (entenda-se a aprender a lançar feitiços e a descobrir a magia e criaturas mágicas), vendeu mais de 12 milhões de cópias e faturou 850 milhões de dólares.

A título de comparação, este montante foi sensivelmente o que o blockbuster "Black Panther: Wakanda Forever", da Marvel Studios, arrecadou em termos de bilheteira nos cinemas nos primeiros três meses.

De acordo com a Variety, isto significa que estamos perante o maior lançamento global de sempre da marca Warner Bros. Discovery (ou seja, desde a fusão entre a Discovery e a WarnerMedia).

A estes números impressionantes, podemos ainda somar o recorde na plataforma de streaming Twitch em modo single-player: no pico, houve um momento em que 1,28 milhões de pessoas estavam a ver outras a jogar Hogwarts Legacy. Mais: o jogo bateu igualmente os recordes de todos os outros jogos com a chancela Warner Bros (inclui tudo o que são jogos da LEGO, Mortal Kombat, Game of Thrones, Batman, DC, etc) com 280 milhões de horas jogadas até à data.

Adicionalmente, adianta o departamento de gaming da Warner Bros., após o lançamento do jogo, verificou-se um aumento de 300% no tráfego do site Wizarding World Digital, casa oficial de tudo o que é relacionado com o mundo da feitiçaria de Hogwarts e de Harry Potter.

Mas nem tudo tem sido pacífico. A Variety recorda que a chegada do jogo e o subsequente sucesso desencadeou um debate acalorado entre os fãs de "Harry Potter". Debate esse que parece continuar a escalar à medida que a autora J.K. Rowling continua a expressar publicamente a sua opinião sobre transexuais. E embora Rowling não tenha participado criativamente no jogo - como a produtora do jogo fez questão de avisar e salientar -, a verdade é que, segundo a revista, beneficia financeiramente das suas vendas, provocando entre a Comunidade Potter uma crescente ansiedade pois interrogam se jogar Hogwarts Legacy é o equivalente a apoiar causas anti-trans. A revista lembra também que a situação vai continuar a dar dores de cabeça ao departamento de relações públicas da Warner Bros., pois a escritora deve continuar a fazer as declarações controversas no podcast "The Witch Trials of J.K. Rowling", que estreou a 21 de fevereiro.